Due giorni di chiusura stradale a Neive per lavori al passaggio a livello

La Provincia chiuderà totalmente al transito da giovedì mattina 24 a venerdì sera 25 agosto un tratto della strada provinciale 3 a Neive località Borgonuovo, in prossimità del passaggio a livello ferroviario, per un intervento di rinnovo e messa in sicurezza del passaggio a livello stesso, nei pressi della stazione ferroviaria sulla linea Cantalupo-Cavallermaggiore.

L’impresa Paroldi è esecutrice dei lavori per conto di Rfi Rete Ferroviaria Italiana. La chiusura di un tratto della strada provinciale 3 Tre Stelle-Neive (Rondò) al km 12 si è reso necessario per poter garantire la sicurezza del cantiere finalizzato alla prossima riapertura della tratta ferroviaria Alba-Asti. Si richiede a cittadini e automobilisti la massima attenzione e collaborazione. Rfi allestirà, con la collaborazione della Provincia, la segnaletica dei percorsi alternativi, soprattutto per il traffico pesante.