Volley: ferie terminate per il Puma! La Lpm Bam Mondovì domani torna a lavoro in vista del prossimo campionato di A2

Il Puma è pronto a sudare! Domani mattina, infatti, prende il via la preparazione della Lpm Bam Mondovì, in vista del prossimo Campionato di serie A2. Agli ordini di coach Marco Gazzotti, le pumine si ritroveranno allo Sporting di Mondovì per effettuare le misurazioni e un primo incontro conoscitivo. Nel pomeriggio, invece, sono previsti pesi e esercizi con il pallone presso il PalaManera.

Domattina, inoltre, prima di mettersi a lavoro, la squadra e lo staff tecnico avranno anche un primo incontro riservato con la stampa. Presenti per l'occasione anche la presidente Alessandra Fissolo e il Ds Paolo Borello. L'incontro con i tifosi, invece, è fissato per il 22 agosto (ore 19:30) presso il Belvedere di Mondovì Piazza.