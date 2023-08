"Avete reso il mio ricovero un soggiorno piacevole": il grazie di una paziente all'ospedale di Verduno

Abbiamo ricevuto, e volentieri pubblichiamo, il grazie di una signora della provincia di La Spezia che, la scorsa settimana, è stata ricoverata e operata presso la Chirurgia dell'ospedale di Verduno. Ci ha contattati per poter esprimere la propria soddisfazione non solo per quanto riguarda le cure ricevute, ma anche per come è stata seguita e "coccolata" da tutti.

"Buongiorno, vorrei ringraziare tutto il personale della Chirurgia generale dell'Ospedale di Verduno per l'ottima assistenza prestata in occasione del mio ricovero per intervento chirurgico la settimana scorsa. In occasione del ricovero e dell'intervento ho potuto constatare l'alto livello di assistenza fornito dal personale OSS sempre presente, empatico ed attento a soddisfare e talvolta anche a prevenire i bisogni della persona, oltre alla professionalità unita ad umanità e competenza del personale infermieristico. Infine un grande grazie al personale medico, ma particolarmente al dottor Stefano Berti, una eccellenza chirurgica di grande spessore, nonché una eccellente persona, sempre disponibile, presente, umano, un gentiluomo.