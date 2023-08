A Roburent la messa officiata da monsignor Guido Marini, Maestro delle Cerimonie Pontificie

Come ogni anno in agosto l’attuale Vescovo di Tortona, mons. Guido Marini, già Primo Maestro delle Cerimonie Pontificie, sarà nella Parrocchia di San Siro di Roburent per officiare una Messa.

Quest’anno la data scelta è domenica 20 agosto, alle ore 10,30. Il Presule, nominato Vescovo il 29 agosto 2021 , è legato al paesello fin da ragazzino, quando villeggiava in Codevilla con la famiglia. Non ha mai dimenticato la località mentre frequentava il Seminario a Genova e più ancora dopo il servizio liturgico di due Papi: Benedetto XVI e Papa Francesco.

Il 4 febbraio 1989 è stato ordinato presbitero dal cardinale Giovanni Canestri. Ha proseguito gli studi a Roma presso la Pontificia Università Lateranense dove ha ottenuto il dottorato in utroque iure. Presso la Pontificia Università Salesiana ha invece conseguito il baccellierato in psicologia della comunicazione. A partire dal 1987 ha svolto l'ufficio di segretario personale degli arcivescovi di Genova, i cardinali Giovanni Canestri e Dionigi Tettamanzi.

Ha ricoperto inoltre il ruolo di maestro delle celebrazioni liturgiche sotto i cardinali Dionigi Tettamanzi, Tarcisio Bertone e Angelo Bagnasco. La sua cura era rivolta particolarmente alla stesura dei libretti liturgici e alla guida dell'Associazione di servizio d'accoglienza Collegium Laurentianum.

Dal 1992 si è occupato di insegnamento. In particolar modo è stato docente di diritto canonico alla sezione di Genova della Facoltà teologica dell'Italia settentrionale e anche di teologia dei ministeri all'Istituto superiore di scienze religiose della medesima arcidiocesi.

Nel 2002 ha ricevuto la nomina a canonico e successivamente a prefetto, nel 2003, della cattedrale di San Lorenzo. Nel 2004 è stato eletto direttore spirituale del seminario arcivescovile di Genova.

Dal 2003 al 2005 ha invece assunto il ruolo di direttore dell'Ufficio diocesano per l'educazione, rivolgendo uno sguardo all'insegnamento della religione cattolica nell'ambito della scuola. Nel 2005 ha ricevuto la nomina a cancelliere arcivescovile ed è divenuto così membro permanente del Consiglio episcopale.

Il 29 settembre 2007 papa Benedetto XVI lo ha insignito del titolo di prelato d'onore di Sua Santità mentre il 1º ottobre lo ha nominato maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie; è succeduto all'arcivescovo Piero Marini, nominato presidente del Pontificio comitato per i congressi eucaristici internazionali.

Il 17 gennaio 2019 papa Francesco lo ha nominato responsabile della Cappella musicale pontificia Sistina.