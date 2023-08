Artificieri dell’Esercito neutralizzano in poche ore un ordigno bellico rinvenuto a Bardonecchia

Gli Artificieri delle Truppe Alpine dell’Esercito, effettivi al 32⁰ Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, hanno neutralizzato questo pomeriggio (mercoledì 16 agosto) un ordigno bellico ritrovato nel Comune di Bardonecchia.

L'ordigno, un proietto d'artiglieria da 65 millimetri risalente al secondo conflitto mondiale, è stato rinvenuto nel corso delle operazioni di verifica degli argini dei corsi d’acqua che, nella serata di domenica 13 agosto, sono stati oggetto di importanti esondazioni.

Gli Artificieri dell’Esercito, con la loro professionalità, dedizione ed esperienza maturata nelle missioni estere, sono sempre pronti ad operare in favore della comunità nazionale per rimuovere e neutralizzare residuati bellici, garantendo in ogni circostanza la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.