Corneliano, sostituita la cartellonistica presso piazza Caduti e Dispersi della Divisione Cuneense

Lunedì 14 agosto il gruppo Alpini Corneliano-Piobesi d'Alba ha voluto sostituire i cartelli del piazzale, intitolato ai Caduti e Dispersi della Divisione Cuneense, perché rovinati dal tempo e dalle intemperie.

Il piazzale si trova in prossimità del Santuario della Madonna di Castellero, nel territorio di Corneliano ed è di proprietà della Parrocchia di Corneliano, in quanto il terreno fu donato alla stessa da un Alpino Reduce di Russia, Pietro Balbo, come ringraziamento alla Madonna per essere riuscito a tornare a casa.

Assieme agli altri reduci decisero poi di affiggere i cartelli in ricordo dei loro commilitoni meno fortunati, che invece non fecero ritorno.

Gli Alpini di Corneliano-Piobesi d'Alba ringraziano la ditta 'Ferrino' del consigliere Alpino Ferrino Franco, per essersi occupata del lavoro, insieme ai suoi collaboratori, svolto interamente a titolo gratuito.