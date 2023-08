Mondovì, in corso le analisi sull'acqua da parte di MondoAcqua e Asl

Non sono ancora risolti i problemi all'acquedotto di Mondovì riscontrati dalla giornata di ieri, martedì 15 agosto.

Sono in corso le analisi dell'acqua commissionate da MondoAcqua e Asl, il cui esito sarà comunicato al più presto.

Resta, quindi, in vigore l'ordinanza del Sindaco che prescrive la bollitura dell'acqua prima del suo utilizzo per scopi alimentari.

Per l'utilizzo a fini igienici, invece, si consiglia di non deglutirla (un po' come suggerito in molte località di mare).

Non appena ricevuta la comunicazione rispetto l'esito delle analisi, il Comune valuterà la revoca della ordinanza.