Decine di uomini dell'Arma impegnati nella ricerche di Sacha Chang

Sono almeno sessanta gli uomini dell'Arma impegnati da ore nelle ricerche di Sacha Chang, il 21enne olandese https://www.targatocn.it/2023/08/16/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/uccide-il-padre-a-coltellate-e-poi-fugge-nei-boschi-e-caccia-alluomo-a-montaldo-mondovi.htmlaccusato di aver ucciso il padre a coltellate e anche un secondo uomo, un connazionale amico di famiglia da cui erano ospiti a Montaldo di Mondovì.

Ed è in questa zona che si sono fin da subito concentrate le ricerche, tra Roburent, Montaldo Mondovì e dintorni. Il dispositivo riprenderà domani mattina, alle prime luci del giorno, mentre per tutta la notte in zona saranno presenti diverse pattuglie.

L'area dove il giovane è fuggito e dove si sta nascondendo è boschiva e impervia; le ricerche fino ad ora non hanno dato esito. "Si tratta di una zona non troppo vasta ma dalla fitta vegetazione, tale da rendere difficile la mobilità. Siamo impegnati da ore con tantissimi uomini", ha sottolineato il comandante provinciale dell'Arma colonnello Giuseppe Carubia.

Le forze dell'ordine hanno diffuso la foto del ragazzo. E' alto 180 centimetri circa, indossa pantalocini e maglietta. Chiunque lo avvistasse, deve contattare immediatamente il 112.