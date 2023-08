Girava con pericolosi coltelli e aveva in casa quattro fucili illegali: nei guai 30enne del Braidese

In casa aveva quattro fucili ad aria compressa ad altissimo potenziale, quasi sette volte il limite consentito dalla legge italiana per il libero possesso. Senza porto d'armi, un trentenne del Braidese li aveva comprati in rete, all'estero, senza poi mai denunciarli al Banco Nazionale di Prova, ente competente per la verifica della conformità delle armi ad aria o gas compressi accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 Joule.

Queste armi, è stato appurato, raggiungono i 65.

Un possesso del tutto illegale, quindi. Come hanno spiegato il dirigente della Polizia amministrativa Davide Baldi e il vice Michele Terrana, la legge italiana in termini di possesso di armi è tra le più restrittive a livello europeo, tanto che armi legali e di libera vendita in un Paese, una volta entrate in Italia devono essere denunciate e sottoposte ad un iter che le identifichi e le nomini. E chi ne entra in possesso deve averne titolo.

Il soggetto denunciato non aveva né il porto d'armi né aveva denunciato il possesso di questi quattro potenti fucili, del tutto comparabili ad armi da sparo, data la potenza.

Non solo, in auto e a volte anche appesi al collo a mo' di catenina, sotto la camicia o la maglietta, aveva in totale una decina di coltelli, alcuni dei quali molto pericolosi. Armi bianche che non possono in alcun modo essere portate fuori casa.

Incensurato, il giovane è stato denunciato per porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere. Il fascicolo è in mano alla Procura di Asti, che sta sottoponendo le armi ad ulteriori accertamenti.

"E' importante - hanno spiegato i dirigenti della Pasi - che chi acquista armi, in particolare in rete, sappia cosa sta comprando e attivi tutte le procedure necessarie per evitare di incappare in comportamenti illegali. Informarsi è d'obbligo, perché la nostra legge, in tema di armi, è molto severa e si rischiano denunce pesanti ".