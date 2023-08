In vacanza a Tenerife, 25enne di Cuneo muore in mare

La notizia ha iniziato a circolare dopo le 13 di ieri 15 agosto sui giornali spagnoli, quando la Guardia Civil spagnola, che ha condotto le ricerche con il Nucleo sub, ha ritrovato il cadavere di un giovane disperso in mare dal giorno precedente, il 14, nella costa dei Giganti, a Santiago del Teide, Tenerife.

La vittima è il 25enne di Cuneo Luca Brignone, che si trovava in vacanza sull'isola.



Con lui, al momento della tragedia, anche la fidanzata 23enne, fortunatamente raggiunta in tempo e portata a riva dal bagnino in servizio sulla spiaggia, prima di essere trasferita in stato di shock all'ospedale universitario Hospiten Sur.

Ora seguiranno tutte le procedure per il rientro della salma. In città, tra gli amici di Luca, le prime reazioni di dolore e incredulità.