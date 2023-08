Martiniana Po, alterco finisce a sprangate: feriti due uomini

Un alterco, conclusosi con 23 punti di sutura e diverse ferite ai danni di un uomo di mezza età e con ulteriori lesioni riportate da un secondo giovane, quello che è scoppiato a Martiniana Po nella notte di domenica 13 agosto.



La violenta litigata tra i due uomini avrebbe visto – stanti le voci che si susseguono nel paese della valle Po e nei centri limitrofi ormai da giorni – l’utilizzo di una spranga di ferro e sarebbe scoppiata per motivi del tutto futili mentre i due si trovavano in giro con i rispettivi cani.



In merito all’evento i carabinieri provinciali confermano di essere stati contattati per intervenire, ma una volta raggiunto il luogo non hanno trovato nessuno dei coinvolti. Non è noto, quindi, se ad oggi sia stata ufficializzata o meno una denuncia per il fatto in questione.