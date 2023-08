Negoziatore dell'Arma per cinque ore dietro la porta dell'uomo che ha lanciato oggetti e frecce dal balcone a San Michele Mondovì

E' stata una negoziazione di quasi cinque ore, ieri 15 agosto, a risolvere nel migliore dei modi il lungo pomeriggio di tensione vissuto a San Michele Mondovì, dove un uomo di 35 anni, poco dopo le 12, ha iniziato a lanciare dal balcone qualunque cosa gli capitasse a tiro. Anche delle frecce.

Una litigata con la madre la probabile causa del folle pomeriggio che si è consumato in una palazzina di via Rovella, dove per molte ore è stata massiccia la presenza delle forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, arrivati anche con il nucleo S.O.S. da Torino, composto da agenti addestrati ad interventi operativi di emergenza.

In alcuni video postati sui social proprio nella giornata di ieri, il 35enne ha spiegato il perché del suo gesto, che ha tenuto con il fiato sospeso il paese. Il sindaco Daniele Aimone, al mare per il Ferragosto, è dovuto rientrare con urgenza, trovando schierati carabinieri, vigili del fuoco e sanitari all'interno di un'area transennata.

La madre, all'arrivo delle forze dell'ordine, si trovava fortunatamente già all'esterno dell'abitazione. L'uomo, invece, prima di consegnarsi agli agenti, ha parlato per quasi cinque ore con il carabiniere del Comando provinciale addestrato alla negoziazione. Dietro la porta della casa, sempre coperto dagli agenti del S.O.S., ha trattato con lui per tantissimo tempo, riuscendo ad evitare che la situazione degenerasse.

I negoziatori vengono formati dagli uomini del GIS, il Gruppo di Intervento speciale, le cosiddette teste di cuoio. Gli scenari di intervento sono i tentativi di suicidio, i barricamenti domestici o quelli in cui uno o più criminali si asserragliano in qualche edificio tenendo in ostaggio persone come merce di scambio. Ieri lo scenario è stato quello del barricamento domestico, risolto brillantemente e senza violenza.

Il colonnello Giuseppe Carubia, comandande provinciale dell'Arma, ieri per tutto il tempo a San Michele Mondovì, ha espresso la sua soddisfazione per l'ottimo esito della vicenda. "Mi complimento con il nostro negoziatore e con il nucleo speciale S.O.S., che insieme hanno agito con grande fermezza, senza mai perdere il controllo della situazione. In particolare, voglio sottolineare l'importanza della figura del negoziatore, nata da una decina di anni in seno all'Arma. Richiede grandi doti di ascolto, ancor più che oratorie. Bisogna trovare un canale di dialogo con la persona, senza mai barare. Questo è fondamentale. Se si bara, si perde".