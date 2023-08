Il freelancing incontra il mondo delle scommesse: previsioni sull'ascesa di DeeLance e Chancer nel 2023

I mercati delle criptovalute hanno ricominciato a decollare dopo che alcune notizie rialziste sulle criptovalute hanno spostato positivamente il sentiment degli investitori. Diversi catalizzatori rialzisti potrebbero guidare l'azione dei prezzi nel lungo periodo e il sole potrebbe iniziare a splendere nella prossima estate delle criptovalute quando le nubi normative si dissolveranno.

Diversi cripto progetti hanno lanciato eventi di presale molto attesi in questo periodo. Tra questi, Deelance e Chancer si stanno dimostrando molto promettenti per il futuro e potrebbero brillare in condizioni di mercato migliori.

Gli ETF di criptovalute e la sentenza favorevole di XRP hanno provocato un boom dei mercati delle criptovalute. Quale potrebbe essere l’andamento di Chancer e Deelance in queste condizioni?

Nelle ultime settimane sono emerse alcune notizie positive relative alla richiesta di Blackrock, società di gestione patrimoniale multimiliardaria, di offrire un cripto ETF alla sua clientela di alto profilo. Questa notizia ha provocato una rapida impennata del prezzo di Bitcoin, con le altcoin che ne hanno seguito l'esempio.

Poi, la lunga causa di XRP con la Securities and Exchange Commission (SEC) si è conclusa con una sentenza favorevole a Ripple, la società madre di XRP. Il fatto che XRP, che supporta un progetto governato da un team centralizzato, sia stato giudicato "non un titolo", misurato con il test di Howey, ha segnato l'inizio di un cambiamento nel sentiment degli investitori in generale.

I mercati delle altcoin hanno reagito positivamente grazie al ritrovato ottimismo riguardo alla regolamentazione che potrebbe innescare una nuova tendenza rialzista per le criptovalute nei prossimi mesi, portando molti investitori iniziali verso opportunità “in erba” come le prevendite di Chancer e Deelance.

Che cos’è Chancer?

Chancer nasce da un'idea di Paul e Adam Kelbie e mira a riportare il divertimento nel mondo delle scommesse. Ricordi quando da giovane hai sfidato il tuo compagno a fare qualcosa, della serie “Scommetti che non riesci a saltare quel torrente?” Con Chancer puoi ritrovare il piacere di quelle scommesse divertenti. Segui Chancer su Twitter e scopri cosa stanno facendo i Kelby, impegnati con loro e segui tutte le loro sfide.



Con $1,3m già raccolti, è chiaro che questo sta catturando l'interesse degli investitori.

Chancer è il primo mercato di previsioni decentralizzato al mondo. Gli scommettitori possono evitare le quote generate da bookmaker centralizzati con interessi acquisiti e possono invece creare le proprie schedine personalizzate e generare le proprie quotazioni.

Sulla piattaforma Chancer, gli scommettitori hanno il controllo assoluto della loro esperienza e il potere di prendere le proprie decisioni, assicurando i migliori interessi di ogni utente e fornendo al contempo agli scommettitori un'esperienza di scommesse online divertente.

Le scommesse sulla piattaforma Chancer possono includere una vasta gamma di risultati reali, dalle ultime partite della Premier League agli eventi politici come le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, fino a chi riesce a mangiare più hot dog al barbecue del sabato. Gli utenti possono fare scommesse tra amici, familiari e altri utenti in tutto il mondo, collaborando su schede di scommessa personalizzate e ottenendo pagamenti istantanei.

Come funziona Chancer?

I token CHANCER sono la valuta nativa del mercato decentralizzato dei pronostici. Il token viene utilizzato per creare e regolare tutte le scommesse e utilizza i contratti intelligenti per fornire un'esperienza di scommessa senza soluzione di continuità.

Chancer sarà integrato con il WebRTC di Google per consentire la comunicazione in tempo reale tra gli scommettitori. Questa integrazione consente agli utenti di effettuare scommesse personalizzate durante un'infinita varietà di eventi, come la partita di calcio tra i ragazzi del quartiere (senza risse!), aprendo le porte alla collaborazione tra scommettitori di tutto il mondo alla velocità della luce.

Ci saranno anche dei moderatori imparziali che controlleranno le schedine personalizzate per garantire che nessun utente riceva quote irragionevoli. Questo aiuta a mitigare i rischi di controparte che potrebbero sorgere in un mercato di scommesse P2P.

CHANCER raggiungerà $0,50 nel 2025?

Il presale di Chancer durerà per un totale di 12 fasi. Il valore del token nativo CHANCER aumenterà da $0,01 a $0,021 nel corso dell'evento, prima di essere rilasciato sugli scambi di asset digitali e reso disponibile a un numero maggiore di persone sul mercato libero.

Quando arriverà il prossimo mercato delle criptovalute, il prezzo di CHANCER potrebbe salire fino a $0,50 grazie all'offerta unica di Chancer nel settore delle scommesse online, un settore che si prevede raggiungerà una valutazione di 150 miliardi di dollari entro il 2030. L'esclusiva soluzione blockchain di Chancer offre un enorme potenziale in questo ambito, rendendo il presale un'opportunità di investimento molto ambita.

Che cos'è Deelance?

Deelance, una nuova piattaforma per freelance che utilizza la tecnologia blockchain, consente ai professionisti di trovare lavoro in modo diretto presso diverse aziende. La piattaforma si basa su altri mercati di successo per freelance, come Braintrust, che fornisce alle persone gli strumenti per raggiungere direttamente i clienti, garantendo loro la piena proprietà dei propri dati.

Ciò che differenzia Deelance dalle altre scelte disponibili sul mercato è che offrirà token non fungibili (NFT) in vendita come uffici virtuali nel metaverso. In questo modo i team completamente remoti possono collaborare in modo efficace oltre i confini nazionali, emulando un luogo di lavoro di persona ed evitando di affittare immobili.

Deelance raggiungerà $0,20 nel 2025?

Il posto di lavoro sta diventando sempre più decentralizzato grazie ai progressi tecnologici. Un numero crescente di aziende ha spostato le attività online per ridurre i costi e accedere a un bacino di talenti più ampio rispetto al passato. Allo stesso tempo, i professionisti hanno scelto di fornire i loro servizi a più aziende contemporaneamente.

Grazie alla crescente domanda di marketplace per freelancer, si prevede che Deelance registrerà buone performance nei prossimi anni. Tuttavia, la piattaforma potrebbe avere difficoltà a competere con altre reti di freelance decentralizzate che esistono da più tempo, come Braintrust, ma potrebbe essere in grado di ritagliarsi una fetta di mercato per i ruoli a basso costo facendo concorrenza a Upwork e Fiverr.

Il prezzo di $0,15 potrebbe essere una valutazione corretta per Deeland in futuro. Il token nativo, se la piattaforma Deelance riuscirà ad attrarre aziende e freelancer di qualità, potrebbe addirittura puntare a livelli di prezzo più alti, verso quota $0,30 e oltre.

Deelance vs. Chancer: Quale token vale la pena acquistare?

Deelance e Chancer si stanno dimostrando promettenti nelle prime fasi dei loro presale. Questo perché ogni progetto offre una soluzione entusiasmante all'interno di settori globali che sembrano destinati a crescere, sia che si tratti del mercato delle previsioni P2P di Chancer per l'industria delle scommesse online, sia che si tratti del mercato decentralizzato dei freelancer di Deelance per i lavoratori di tutto il mondo.

Diversi esperti prevedono che Chancer potrebbe rivelarsi la scelta migliore. Questo perché offre qualcosa di unico nel campo delle scommesse online: un mercato di pronostici completamente decentralizzato che non è attualmente disponibile altrove. Il token CHANCER è disponibile a soli $0,011 e potrebbe rappresentare un'opportunità di investimento 100 volte superiore quando la piattaforma riuscirà ad attrarre scommettitori.

Chancer offre anche un enorme premio di $100.000 per dare il via al suo viaggio in questo settore. I partecipanti hanno la possibilità di vincere una parte del lucroso piatto: dieci fortunati vincitori infatti si divideranno equamente questo "montepremi". Questi giveaway sono dei brillanti catalizzatori per aumentare il sentiment rialzista nei confronti di Chancer e attirare più investitori e utenti sulla piattaforma e, insieme all'entusiasmo contagioso dei fratelli Kelbie, sono dei buoni segnali che indicano che il progetto sarà sempre di più sotto ai riflettori.

Puoi partecipare al presale di CHANCER qui.