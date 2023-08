Il miglior investimento del 2023? Chancer è un grande contendente, con $1,3m raccolti

I trader alla ricerca di investimenti di qualità spesso scoprono che individuare il più valido può essere un compito scoraggiante. Tuttavia, un nome che spicca nel 2023 è quello di Chancer. Questa piattaforma innovativa rivoluziona le scommesse peer-to-peer (P2P) e sta attirando l'attenzione degli appassionati del settore che desiderano ampliare le proprie esperienze, nonché degli investitori alla ricerca di qualcosa di entusiasmante e innovativo che possa produrre rendimenti significativi.

Chancer: rivoluzionare le scommesse peer-to-peer

Nell'ambito delle valute digitali, Chancer emerge come una piattaforma unica nel suo genere che porta avanti il concetto di scommesse P2P basate su blockchain. Ma cos'è esattamente Chancer e perché viene acclamato come il miglior investimento del 2023?

Chancer è un'applicazione decentralizzata che consente agli individui di tutto il mondo di creare, partecipare e trarre profitto dai propri mercati di scommesse. A differenza delle piattaforme di scommesse tradizionali, dove sono gli operatori della piattaforma a creare i mercati, Chancer mette il potere nelle mani degli utenti con un livello di personalizzazione e di controllo che rappresenta una svolta nel settore delle scommesse.

Chancer si occupa di mettere il potere nelle mani degli individui, permettendo agli utenti di utilizzare le proprie aree di competenza e i propri interessi per effettuare scommesse in tempo reale, qualunque esse siano. Ciò significa che questi non sono solo partecipanti passivi ai mercati delle scommesse, ma sono i creatori e i controllori di tali mercati.

Gli scommettitori non sono più limitati da ciò che le istituzioni tradizionali sono disposte a mettere sulle loro piattaforme. Gli utenti di Chancer possono letteralmente inventare i propri giochi e le proprie puntate, dalla possibilità che il Sudafrica vinca la finale della Coppa del Mondo di cricket quest'anno, a quella che il cugino Michele vinca una partita al club di scacchi questo giovedì. Le possibilità sono infinite.

Chancer: un'opportunità di investimento unica

Chancer potrà anche avere un'ottima offerta di prodotti, ma cosa la rende il miglior investimento del 2023? Beh, è l'opportunità unica che offre ai suoi utenti di guadagnare, non solo attraverso le scommesse, ma anche con altri mezzi.

Una delle caratteristiche principali che rendono Chancer il miglior investimento del 2023 è la sua esclusiva struttura delle commissioni di transazione. Grazie al contratto di ricompensa della community, la metà di tutte le tariffe generate va agli operatori dei cosiddetti “nodi”, mentre il resto viene condiviso tra i relativi votanti.

Questo accordo promuove il coinvolgimento attivo nella piattaforma e garantisce che i premi siano distribuiti tra i membri della community. Inoltre, mettendo in staking i propri token CHANCER, i titolari possono contribuire a migliorare la sicurezza di Chancer. Come ricompensa, la rete concede loro altri token CHANCER. Questo meccanismo rafforza la sicurezza della piattaforma e offre agli investitori la possibilità di incrementare le proprie partecipazioni.

Chancer non ha come unico obiettivo il guadagno finanziario, ma la promozione di una community e l'attuazione di un cambiamento positivo nel mondo. Il 20% della commissione di transazione dello smart contract verificato è destinato a enti di beneficenza registrati, scelti dalla community di Chancer attraverso un consenso di governance. Questa caratteristica permette agli investitori di sostenere le cause che li appassionano mentre si dedicano ai mercati delle scommesse.

Il futuro delle scommesse P2P e il ruolo di Chancer

Il mercato delle scommesse P2P è destinato a una crescita significativa nei prossimi anni. Con la crescente adozione della tecnologia blockchain e l’incremento della popolarità delle scommesse online, la domanda di piattaforme che offrano un'esperienza di scommessa più personalizzata e trasparente è in aumento.

Chancer è perfettamente posizionata per capitalizzare questa tendenza. La sua metodologia unica offre agli utenti un livello di personalizzazione e controllo che non ha eguali nel settore. Inoltre, l'impegno di Chancer per la trasparenza e la sicurezza la rende una scelta affidabile per gli utenti.

Inoltre, l'approccio di Chancer è incentrato sulla community. Incentivando la partecipazione attiva e condividendo i benefici tra la community, Chancer punta a costruire una vivace community di appassionati.

I visionari dietro le quinte di Chancer: i fratelli Kelbie

La forza trainante di Chancer è il dinamico duo composto da Adam e Paul Kelbie. Adam, il CEO e co-fondatore, è un imprenditore esperto appassionato di scommesse e competizione amichevole. La sua visione di una piattaforma che migliora gli aspetti sociali e competitivi delle scommesse si è concretizzata in Chancer. Paul, responsabile dei prodotti e co-fondatore, condivide questa passione. Il suo amore per lo sport e il brivido della vittoria nelle scommesse amichevoli lo hanno portato a immaginare una community inclusiva per gli amanti del gioco d'azzardo. Insieme hanno creato Chancer, un ecosistema di scommesse sociali Web3 unico al mondo.

Ma i fratelli Kelbie non sono solo i fondatori: sono membri attivi della community. Sono coinvolti in varie competizioni e sfide, si impegnano direttamente con la community e sono ambasciatori del progetto. Il loro approccio pratico e l'impegno nei confronti della community di Chancer li contraddistingue, rendendo Chancer non solo una piattaforma ma una community per tutti gli appassionati di scommesse.

I Kelbie incoraggiano tutti a seguire il progetto su Twitter, dove condividono regolarmente gli aggiornamenti e si confrontano con i follower. I due accettano volentieri un impegno diretto e sono sempre aperti a discussioni su Chancer. Unisciti alla community di Chancer su Twitter e cogli l'opportunità di entrare in contatto diretto con i visionari che hanno ideato questa piattaforma rivoluzionaria.

Perché Chancer è il miglior investimento del 2023

Le caratteristiche uniche e le opportunità di guadagno offerte da Chancer ne fanno una scelta di spicco per il miglior investimento del 2023. L'impegno della piattaforma per la sicurezza, il coinvolgimento della community e i contributi di beneficenza, uniti al suo approccio innovativo alle scommesse P2P, la rendono una scelta interessante per gli appassionati di scommesse che vogliono ampliare le loro esperienze di gioco.

Il presale dei token Chancer è stata un evento significativo nel mondo delle criptovalute. Con una somma considerevole raccolta, si è dimostrato un forte concorrente per il miglior investimento del 2023. Il successo del presale testimonia il potenziale di Chancer e la fiducia degli investitori nella piattaforma.

La piattaforma Chancer è il futuro delle scommesse. Rivoluziona il modo in cui le persone creano mercati di scommesse, prevedono l'esito degli eventi e incentivano una previsione accurata. Questo approccio innovativo alle scommesse, unito alle sue opportunità di guadagno, rende Chancer il miglior investimento del 2023 per gli appassionati di scommesse che vogliono ampliare la propria esperienza di gioco.

Conclusioni

In conclusione, Chancer è il miglior investimento del 2023 per un motivo ben preciso. Le sue caratteristiche uniche, le opportunità di guadagno e l'impegno nel coinvolgimento della community e nei contributi di beneficenza la rendono un'interessante opportunità di investimento. Grazie al successo del presale e al potenziale che offre, Chancer è senza dubbio un forte concorrente per il miglior investimento del 2023.

Investire in Chancer non significa solo investire in una criptovaluta, ma investire nel futuro delle scommesse. Si tratta di far parte di una realtà che sta plasmando il futuro delle scommesse basate sulla community, di fare la differenza nel mondo e allo stesso tempo di ottenere un profitto.

Il presale di Chancer è limitato a 961.628.546 token, disponibili al prezzo unitario di $0,011, rendendo Chancer un'ottima aggiunta a qualsiasi portafoglio di investimento.

Puoi partecipare al presale di CHANCER qui.