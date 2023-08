Presale di Chancer o Pepe Coin? Previsioni sulle criptovalute del 2023 che nessuno può permettersi di perdere!

Con due opportunità, Chancer e Pepe, sulla bocca degli investitori di criptovalute, è difficile capire quale progetto scegliere. Con il suo potenziale di sconvolgere definitivamente il mercato delle scommesse, Chancer (CHANCER) ha un caso convincente, mentre l'entusiasmo di Pepe (PEPE) potrebbe portarla a realizzare guadagni nel corso dell'anno.

Questo articolo approfondisce i meccanismi di base di Chancer, i suoi carismatici fondatori e il suo potenziale per gli investitori, cercando di comprendere se riuscirà a essere all'altezza delle sue aspettative.

Cosa rende Chancer unico?

Preparati a conoscere Chancer, una nuova piattaforma innovativa che sta facendo parlare di sé con il suo attesissimo presale. Portando una ventata di aria fresca nel settore delle scommesse, un settore che si prevede passerà da 63,53 miliardi di dollari nel 2022 a ben 153,57 miliardi di dollari entro il 2030, Chancer sta rivoluzionando le carte in tavole.

Chancer sta portando le scommesse peer-to-peer (P2P) alle masse con una mossa che cambia le carte in tavola. Esso permette infatti agli utenti di stabilire i propri mercati di scommesse e di dettare le regole del gioco, dalle quotazioni alle fonti di verifica. Grazie alla decentralizzazione, Chancer rimette il potere nelle mani degli scommettitori, offrendo loro un livello di controllo senza precedenti nel settore delle scommesse.

Le menti geniali dietro questo cambiamento radicale sono i fratelli Adam e Paul Kelbie. Vedendo un problema nella discutibile etica dell'industria tradizionale delle scommesse, hanno cercato di trasformarla, sfruttando la potenza della tecnologia blockchain per creare un'esperienza di scommessa più divertente e più equa. La loro visione si è concretizzata in Chancer, una piattaforma che unisce il brivido del gioco all'onestà e alla trasparenza.

A sole 9 settimane dall'inizio del presale di Chancer, la piattaforma ha già raccolto $1,3m, una somma impressionante che dimostra il potenziale di questa idea rivoluzionaria. A completamento di questo successo, i fratelli Kelbie hanno conquistato la community con vivaci sfide per gli ambasciatori di Chancer, tra cui una sfida a colpi di hot wing e un torneo di FIFA.

Ad aggiungere ulteriore benzina al fuoco c'è una serie di giveaway durante il presale, con un enorme premio di $100.000 in token CHANCER. Con un concetto così innovativo, sostenuto dall'energia della community e da un forte impegno per l'imparzialità, non c'è da stupirsi che molti abbiano già puntato su Chancer.

Come funziona Chancer?

Con Chancer le possibilità sono infinite. Su questa piattaforma dinamica, gli utenti possono creare mercati e scommettere praticamente su qualsiasi cosa, che sia il vincitore del campionato di fantacalcio locale o il prossimo essere umano a mettere piede su Marte. Queste scommesse sono supervisionate da moderatori imparziali che garantiscono risultati accurati ed equi. Alla base di tali transazioni c'è CHANCER, il token nativo della piattaforma utilizzato per piazzare scommesse e ricevere pagamenti e premi.

Chancer ha anche introdotto il programma Share2Earn, uno schema pensato per incoraggiare la crescita degli utenti. Gli utenti possono creare mercati, condividerli e guadagnare token CHANCER come ricompensa per aver attirato partecipanti. Per finire, Chancer si integra con il WebRTC di Google, rendendo la condivisione di streaming live, punteggi e risultati un gioco da ragazzi.

Previsione del prezzo di Chancer

Gli analisti scommettono sul potenziale di Chancer nel settore delle scommesse, grazie alla sua proposta innovativa e all'eccezionale successo del presale. Sebbene CHANCER abbia attualmente un valore di $0,011 nella fase 2 del presale, si prevede che il token salirà di livello con l'avvicinarsi dell'uscita della piattaforma nel corso dell'anno.

Le scommesse prevedono che CHANCER salga fino a $0,45 entro la fine dell'anno, il che farebbe guadagnare agli investitori di oggi il 3990.91%! In sostanza, CHANCER potrebbe essere la scommessa vincente per molti nel mondo delle criptovalute.

Che cos'è Pepe?

Pepe è un meme trasformato in una criptovaluta che ha illuminato lo spazio digitale nel 2023. Nata dal famoso meme “Pepe the Frog”, Pepe non è una tipica moneta meme. Questo token infatti ha catturato l'immaginazione del web per poi diventare una delle criptovalute più chiacchierate dell'anno.

Nonostante l'inizio esplosivo, Pepe si è trovata ad affrontare alcuni ostacoli. La moneta è attualmente in calo di un significativo 65% rispetto al suo massimo storico, e molti indicano la sua mancanza di utilità pratica come la principale fonte della sua volatilità, a differenza di altre criptovalute che offrono servizi o soluzioni tangibili, come Chancer. La caratteristica interessante di Pepe è il suo patrimonio come meme. Tuttavia questo, pur essendo culturalmente significativo, non ha alcun valore intrinseco.

Ma grazie a una community impegnata e coinvolta, il futuro di Pepe rimane un argomento di conversazione molto interessante nei circoli delle cripto. La domanda sulla bocca di tutti è: Pepe può tornare sotto i riflettori?

Previsione del prezzo di Pepe

Il prezzo di Pepe è un modesto $0,000001505. Sebbene alcuni esperti suggeriscano una potenziale rinascita delle monete meme nel corso dell'anno che potrebbe aumentare il valore di PEPE, è fondamentale ricordare che scommettere su progetti privi di utilità è sempre un azzardo.

Le previsioni variano molto, con alcuni ottimisti che prevedono un salto a $0,0000025. Tuttavia, altri avvertono che potrebbe scendere a $0,0000010 o addirittura al di sotto. Con la volatilità elevata, le previsioni precise rimangono difficili per Pepe.

Chancer vs Pepe: qual è l'investimento migliore?

Di fronte all'incertezza di Pepe, Chancer emerge come un avversario convincente. Questa piattaforma, costruita sui principi di correttezza, trasparenza e spirito di divertimento, può potenzialmente ridefinire il futuro delle scommesse. E con i token CHANCER che si stanno preparando per un'impennata nelle prossime settimane e mesi, questo potrebbe essere il momento perfetto per saltare a bordo di questa entusiasmante avventura.

Con la recente espansione delle opzioni di acquisto, che ora consentono di pagare con ETH, BNB, USDT e BUSD nel presale, CHANCER non resterà a lungo a $0,011. Non perdere l'occasione di partecipare a questo viaggio trasformativo perché si tratta di una vera e propria scommessa vincente!

Puoi partecipare al presale di CHANCER qui.