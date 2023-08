Ristorazione efficace: le idee che cambieranno il tuo business

Il settore della ristorazione è uno degli ambiti più dinamici sul mercato, ed è in costante evoluzione. In altre parole, i ristoratori devono sempre guardare al progresso, con un occhio rivolto al digitale e alle nuove tecnologie. In un contesto così complicato, infatti, l'hi-tech può fare davvero la differenza. Dal POS portatile al food delivery, passando per l'uso creativo delle piattaforme social come TikTok, le idee che cambieranno il tuo business sono lì, pronte per essere colte.

Il POS portatile

Questo strumento, oggi adottato dalla stragrande maggioranza dei punti vendita, rappresenta la frontiera più attuale nel comparto della ristorazione. Il POS portatile come quello proposto da Nexi, ad esempio, permette ai ristoratori di gestire in modo molto più efficace le transazioni, andando anche incontro alle esigenze dei clienti più difficili. Consente, fra le altre cose, di annullare del tutto il problema delle file alla cassa e di pagare tramite diversi canali, dalle carte di credito fino ad arrivare ai portafogli elettronici detti anche e-wallet come Skrill e PayPal.

Con un POS portatile al proprio fianco, i ristoratori possono accettare pagamenti ovunque si trovino, eliminando di fatto la necessità di doversi appoggiare per forza ad una cassa fissa. Poi è chiaro che non tutti i POS portatili sono uguali: alcuni, difatti, propongono una serie di funzioni supplementari che facilitano ancor di più la vita a chi gestisce un ristorante. Si fa riferimento ad esempio alle app che permettono di creare i cataloghi dei prodotti, e di gestire vari profili. Infine, grazie ai POS di oggi è possibile anche effettuare gli storni e monitorare i flussi di cassa.

TikTok per ristoranti

TikTok, per via delle sue caratteristiche uniche, si sta dimostrando un veicolo formidabile per la promozione di molte attività commerciali, e i ristoranti ovviamente non fanno eccezione. Purtroppo in tanti lo considerano ancora un "giocattolo" per ragazzini, ma non è affatto così: anzi, consente di promuovere la propria attività rivolgendo un messaggio chiaro e breve verso una fascia più giovane, e più interessata alle novità.

Dalle ricette video in formato breve ai tour del ristorante, passando per le interviste con lo chef e i dietro le quinte, TikTok offre mille opzioni utili per questo genere di attività. Opzioni che, come detto, permettono di aumentare in modo notevole la visibilità del proprio business, regalando qualcosa che i concorrenti non potranno mai offrire al proprio pubblico.

Il food delivery

Questo trend, che ha letteralmente spiccato il volo con la pandemia, ha messo a registro una crescita ancor più clamorosa negli anni a venire. Oggi moltissime persone desiderano ordinare e ricevere a casa il proprio cibo, e dunque non vogliono più rinunciare al food delivery. Se un ristorante non entra in quest'ottica, e rinuncia a tale servizio, rischia di perdere una fetta significativa del proprio mercato.

La consegna di cibo a domicilio può essere estremamente vantaggiosa sia per il cliente, sia per gli esercenti, oltre che un prezioso veicolo promozionale. In sintesi, è una soluzione che dà la possibilità di espandere il proprio target di riferimento, aumentando di conseguenza il fatturato.