Scopri, prenota e visita le bellezze di Demonte

Il consorzio Valle Stura Experience unisce alle visite guidate di Palazzo Borelli anche le visite al Parco Borelli e alle Rovine del Forte della Consolata.



Ebbene sì, si avrà la possibilità di scoprire il parco ottocentesco, uno dei più bei giardini del Piemonte realizzato su quattro terrazze e caratterizzato da un’ampia varietà di alberi e siepi provenienti da tutto il mondo, grazie all’accompagnamento di una guida escursionistica e un erborista.



Inoltre sempre per il mese di agosto, sono stati organizzati 4 appuntamenti per scoprire, con una guida escursionistica, le Rovine del Forte della Consolata, antica fortificazione realizzata sul terrazzo roccioso detto il Podio, divenuta una delle opere più significative dello sbarramento Piemontese. Le date e gli orari sono consultabili sul sito https://www.vallesturaexperience.it/negozio/ da cui ci si può prenotare.



Il prezzo del biglietto è di 6 euro a persona con la possibilità di unire queste nuove proposte alla visita a Palazzo Borelli con il biglietto cumulativo al costo di 10 euro.



Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri di telefono + 39 328-2032182| 0171-955903 o l’indirizzo mail portadivalle@vallesturaexperience.it.