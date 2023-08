A Ceva si presenta il libro "Vivere in due case. Manuale per affrontare il conflitto nelle famiglie separate”

Il 23 agosto, presso il Giardino botanico del Museo del fungo di Ceva, nell’ambito della rassegna “Un libro in giardino”, alle 18 sarà presentato il libro “Vivere in due case. Manuale per affrontare il conflitto nelle famiglie separate” di Alessia Di Paolo con illustrazioni di Lucia Marin.

L’autrice, nata a Milano e monregalese di adozione, è mediatore familiare e consulente pedagogico giuridico e scolastico. Ha un'esperienza ventennale in ambito sociale ed educativo. Ha scritto "La Ballata della Carrozza" e curato la parte didattica della fiaba "C'era una volta il Forte".

Il volume, presentato anche al Salone del libro 2023, è una guida pratica e teorica per bambini, ragazzi e adulti che affrontano il tema della separazione e del divorzio. Ha un intento divulgativo ampio, rivolto non solo alle famiglie ma anche alle scuole, in ambiente sociale, medico e giuridico.

Attorno al volume si è sviluppato un progetto scolastico finanziato dal Consiglio Regionale del Piemonte, inserito negli Stati Generali prevenzione e benessere, e dal Garante per infanzia e adolescenza di Torino.

La presentazione del libro a Ceva vanterà la partecipazione del giudice onorario del Tribunale dei minori di Piemonte e Valle D’Aosta Lucia Sandiano, anche referente per il progetto Ceva grazie al quale saranno coinvolti alunni delle classi quinta primaria e di prima media in laboratori di lettura e riflessione su come gestire, in generale, il conflitto in famiglia.

Attualmente Alessia Di Paolo è impiegata presso la segreteria amministrativa dell’Istituto superiore scolastico “G. Baruffi” di Ceva, la cui dirigente scolastica Angela Raffaele Addamo dichiara:” La dottoressa Di Paolo costituisce una risorsa preziosa per il nostro istituto. La sua esperienza professionale, al servizio di alunni e famiglie, darà un importante contributo per la prevenzione dei conflitti familiari”.