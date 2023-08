A Rifreddo torna la Festa della Croce: a piedi sul monte Bracco

Si terrà venerdì 18 agosto la tradizionale Festa della croce di Rifreddo. Un evento nato per festeggiare l’apposizione del simbolo religioso in cima al Monbracco che si ripete ormai ininterrottamente da molti anni.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo alle ore 07.45 presso il bianco santuario della Madonna del Devesio ed alle 8 la partenza della camminata.

Un’escursione che non presenta particolari difficoltà ma che comunque per essere affrontarla necessità di un minimo di allenamento e di un abbigliamento adeguato. “Consigliamo a tutti - spiegano gli organizzatori - di dotarsi almeno di un paio di scarponi da trekking e di uno zaino per avere a portata di mano una giacca in caso di necessità”.

Il programma dell’evento prevede alle ore 11 la caratteristica Santa Messa presso la croce e successivamente lo spostamento per il pranzo al sacco presso vicino rifugio Mulatero.

Per maggiori informazioni contattare don Angelo vincenti al 347.0349292.