Boves: in frazione Castellar il concerto dedicato alla scomparsa pianista Alessandra Rosso

Sabato 26 agosto alle ore 18.30 a Castellar di Boves- Tetto Martinet, Vallone Gina, si terrà il concerto spirituAle dedicato alla pianista Alessandra Rosso a pochi mesi dalla sua dipartita. Come facilmente si può evincere dal titolo, il concerto prevede musiche di carattere religioso e sacro per onorare quella che era la grande fede di Alessandra, fede che non ha mai perso, anzi l' ha rafforzata ancora di più durante la malattia.



A suonare saranno i suoi amici musicisti nella splendida cornice naturale del bosco adiacente la casetta della sua inseparabile amica Marianna Brondello, violinista che con Alessandra aveva formato il duo Sivori.



L' ingresso è libero: eventuali offerte saranno devolute all' AIRC e all'Istituto Candiolo. Il luogo del concerto si può raggiungere tranquillamente in auto anche se i parcheggi non sono molti, oppure a piedi dalla Chiesa di Castellar di Boves,( 2 Km) per chi vuole viverlo nell' ottica di un personale pellegrinaggio.



Solo in caso di un forte maltempo il concerto verrà rinviato a data da destinarsi.