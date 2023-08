Bra, per la seconda serata di intrattenimento musicale ai Giardini del Belvedere arriva DJ Vincenzo Scalabrino

Tanti sono gli eventi che questo agosto il Comune di Bra sta organizzando ai Giardini del Belvedere. Tra le novità dell’estate 2023 anche l’apertura, in questa location per tutto il mese, di un chioschetto gestito dalla Cooperativa Progetto Emmaus, che apre le sue porte il sabato e la domenica dalle 18 alle 23.

Spiega il responsabile Marco Villano: "L’attività fa parte di un progetto sociale più ampio di inserimento lavorativo: in particolare diamo a ragazzi disabili e in situazione di svantaggio o difficoltà la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro. Questi vengono seguiti da un tutor e offrono ai clienti una bibita o uno spitz. In questo modo, contribuiamo anche alla riqualificazione del luogo".

Per far conoscere questa bella iniziativa, domenica 20 agosto sarà presente il DJ Vincenzo Scalabrino che intratterrà i presenti con tanta musica dalle 18 alle 23.

Ricordiamo infine che l’ultimo appuntamento ai Giardini si terrà poi il 27 agosto, quando l’orchestra Balacaval dalle ore 19 proporrà una serata di balli occitani e musica.