Concerto di Ferragosto: un trionfo targato Comune di Paesana

Un evento riuscito come meglio forse non era possibile pretendere. Con un unico assente, quel Monviso sullo sfondo che ha giocato a nascondino dietro le nubi, forse irritato per essersi sentito definire - perdipiù in diretta Rai - il “Re delle Alpi Marittime” anziché della Cozie. Ma per il resto, al Concerto di Ferragosto numero 43 tutto è filato liscio, grazie a una macchina organizzativa - quella guidata dal sindaco Emanuele Vaudano - davvero perfetta sotto tutti gli aspetti.



All’enorme impegno messo in campo da (quasi) tutti i dipendenti comunali e dalle decine e decine di volontari addetti a essere di supporto alla Polizia Locale oppure a disporre il più ordinatamente possibile le auto nei 35.000 metri quadri a disposizione concessi dai tanti privati che non si sono tirati indietro di fronte all’imponenza dell’evento, ha fatto da eco la cortesia e la buona educazione del pubblico, che - salvo rare eccezioni - ha “subito” e rispettato con pazienza e con il sorriso sulle labbra non solo le restrizioni emanate dalla Prefettura ma anche le eventuali lungaggini che queste hanno comportato, e ancor più la montagna, andandosene da Bric Lumbatera lasciandone i pendii così come li avevano trovati: puliti.



La nostra prima stima dei presenti fatta martedì mattina alle 11 è stata supportata dai dati, pur se ufficiosi, circa il numero dei biglietti staccati per le 36 navette quel giorno: sono stati all’incirca 5.700, per un totale (sempre meno approssimativo) di 7.000 presenze ai 1.390 metri di quota.



Straordinariamente soddisfatto il sindaco Emanuele Vaudano: “Quella di martedì è stata una giornata impegnativa ma con grandi soddisfazioni. L'organizzazione dell'evento ha funzionato perfettamente grazie a tutte le associazioni ed i volontari che si sono prodigati per far sì che tutto funzionasse per il meglio. Grazie ancora agli amministratori e dipendenti comunali, alle associazioni, agli enti sponsor ed a tutti coloro che hanno lavorato il giorno di Ferragosto con il sorriso sulle labbra, per dare modo a tuti di partecipare a questo straordinario evento. Grazie alla Regione Piemonte, all'orchestra Bruni ed alla RAI che hanno scelto Paesana come location per l'evento”.



Un’annotazione finale: la zona in cui si era svolta l’edizione del 2018 del Concerto e che (giustamente) si voleva lo fosse anche quest’anno è stata per tutto il giorno avvolta da una senza nebbia di montagna. A volte, un po’ di fortuna non guasta.