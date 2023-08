Cuneo: tutto pronto per il ritorno del festival "Paesaggi"

Dopo l’edizione zero, | Paesaggi | torna e si trasforma allargando la sua indagine sul paesaggio contemporaneo a tutta Europa. E per farlo l’associazione FormicaLab, ideatrice e organizzatrice del festival, che quest’anno si declina nel tema Affinità e divergenze, ha deciso di coinvolgere l’intera città con una grande mostra en plein air con lavori fotografici da tutta Europa e una ventina di appuntamenti gratuiti per intrattenersi, parlare, confrontarsi e continuare l’esplorazione insieme ad esperti, docenti universitari, giornalisti e fotografi.



Sabato 2 e domenica 3 settembre si potrà seguire un percorso alla scoperta di più di 300 fotografie e oltre venti autori lungo l'altipiano cuneese, che raccontano paesaggi e atmosfere da tutta Europa, con un occhio sempre attento all’indagine e alle tematiche ambientali. | Paesaggi | porta così a Cuneo la tradizione della poster art, con affissioni esterne in luoghi pubblici e privati. Gli autori sono stati selezionati dal comitato scientifico - riunito da FormicaLab e presieduto da Rosy Santella, photo editor web di Internazionale - che ha inoltre individuato un fotografo che avrà la possibilità di mettere a frutto il suo lavoro in una residenza artistica nel corso del 2024, un’occasione per restituire al territorio un’esperienza autoriale. Il fotografo selezionato sarà annunciato nel corso dell’inaugurazione di | Paesaggi | in programma venerdì 1° settembre dalle 18 allo Spazio Varco di Cuneo.



Inoltre incontri, momenti di confronto, musica e riflessione. Dislocati per la città ci saranno diversi appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, con numerosi ospiti: tra loro il docente universitario di Geografia Mauro Varotto, il divulgatore scientifico Piero Bianucci, l’archeologo e travel blogger Andrea Angelucci e il fotografo del collettivo Terra Project Simone Donati. Due gli appuntamenti serali: sabato 2 settembre dalle 21 al Cuneo Canoa alle Basse di Stura ci sarà il suggestivo Solo Live di Cristiano Godano. Il cantautore e musicista cuneese, leader dei Marlene Kuntz, porterà in un’inedita location la sua musica, in un concerto intimo e imperdibile. L’evento è gratuito. Domenica 3 settembre, invece, alle 21, allo Spazio Varco torna il fotografo e reporter Luca Nizzoli Toetti, già ospite nella passata edizione, con il reading «Quasi Europa».



| Paesaggi | è ideato dall’associazione cuneese FormicaLab e gode del patrocinio di Comune di Cuneo e Provincia di Cuneo. Il festival è possibile grazie al sostegno di Fondazione CRC, Centro Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest, Confartigianato Cuneo, Banca Alpi Marittime, Cônitours e Open Baladin. Si svolge grazie alla preziosa collaborazione con numerose realtà del territorio che hanno sostenuto il progetto mettendosi a disposizione come spazio per gli incontri in programma, come luogo per le affissioni o dando un prezioso contributo creativo.

Gli autori in mostra

Oltre venti autori in diciotto location della città. I fotografi sono stati individuati grazie ad una open call europea e successivamente selezionati da un comitato scientifico creato per l’occasione da FormicaLab e presieduto da Rosy Santella, photo editor web di Internazionale. Il comitato – composto da Pietro Vertamy (FormicaLab), Cristina Clerico (assessora alla Cultura del Comune di Cuneo), Alice Marini (Wsf Collective), Manuele Berardo (noau | officina culturale) e Cristian Ranallo (ass. Great Innova) – ha quindi svolto un lavoro di selezione tra numerosi portfolio arrivati da tutta Europa. FormicaLab ha deciso di non dare limiti alla creatività selezionando così lavori tra loro molto diversi per cifra stilistica, messaggio e modalità espressiva. Unica indicazione: i lavori fotografici devono raccontare e documentare il paesaggio del continente europeo.



Ecco gli autori in mostra con i relativi lavori: Gianluca Abblasio (Balaton, the Hungarian sea), Paesaggi Sensibili (Malmö), Ilaria Di Biagio (Omero nel Baltico), Emanuele Occhipinti (A’ Muntagna), Giulia Frigieri (Generazione vulcano), Tomaso Clavarino (Padanistan), Eleonora Pannunzi (Triland), Sabrina Ramacci (We are multitude), Francesco Conti (Topografia meridiana), Giorgia Dal Molin (Ho visto uomini), Alessandro Mallamaci (Un luogo bello), Baptiste Lignel (La guida botanica degli omicidi politici a Roma), Nicola Digirolamo (We are not an island), Valentina Brancaforte (Paîs), Thomas Dryden (The byway), S. Clemente e C. Pardini (Limo), Michele Martinelli (Solvayland), Davide Curatola Soprana (Freie Mitte), Linda Acunto (Where feet don't touch the ground), Andrea Abello (One), Daniela Silvestri (Down by the river), Adam Bennett (Common Ground).

Lo Spazio Varco

Lo Spazio Varco, grazie alla collaborazione con Wsf Collective, sarà il fulcro di questa edizione: lo spazio rimarrà aperto durante la due giorni dell’evento ed è proprio qui che si potranno ritirare le mappe del percorso consigliato per visitare l’inedita mostra en plein air. Ma lo Spazio Varco non sarà solo il punto di partenza dell’esplorazione urbana: sarà anche protagonista perché ospiterà da venerdì 1° a giovedì 14 settembre la mostra dell'illustratore Alessandro Sanna «Nel paesaggio: non c’è nessuna fretta, tutto sta per apparire», una selezione di venti opere tratte da alcuni dei suoi albi illustrati più celebri tra cui «Fiume lento» (Rizzoli), «Pinocchio prima di Pinocchio», (Orecchio Acerbo), «Come questa pietra. Il libro di tutte le guerre (Rizzoli)». La mostra dell'artista tre volte Premio Andersen è una preziosa anteprima di «Imaginé. Piccolo festival dell'illustrazione per figure» ideato e curato da noau | officina culturale.



L’esposizione, a ingresso libero, sarà fruibile nei seguenti giorni e orari: venerdì 1° settembre dalle 18 alle 22, sabato 2, domenica 3, sabato 9, domenica 10 settembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8, lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 dalle 14,30 alle 18,30.

Le collaborazioni

Grazie all’affinità di tematiche e all’interesse per il visuale, quest’anno FormicaLab collabora infatti con «Imaginé. Piccolo festival dell'illustrazione per figure» creato da noau | officina culturale in programma il 16 e 17 settembre a Vernante, e con il Green Park Festival di Wsf Collective, al Parco Fluviale di Cuneo il 9 e 10 settembre.



L’ampia collaborazione ha permesso uno scambio di idee e progetti e si concretizzerà inoltre con un’estensione di | Paesaggi | che continuerà a parlare dei temi cari al festival anche nei due successivi appuntamenti con importanti ospiti quali i collettivi Wuming2 e Around the Walk, Tomaso Clavarino fotografo e regista torinese, e Marco Saverio Loperfido fondatore della piattaforma www.ammappalitalia.it.

Terra di artigiani

Confartigianato Cuneo, sostenitore di | Paesaggi | già nella sua edizione zero, aprirà eccezionalmente l’itinerario museale Terra di Artigiani nei sotterranei della sede provinciale il 1° settembre con visite guidate alle 9, 10,30, 12 e 14,30, accompagnate dalla giornalista Daniela Bianco. Un viaggio nel mondo del saper fare in sei sale, dove è custodita anche un’importante testimonianza storica: la cella in cui nel 1944 fu imprigionato e forse ucciso Duccio Galimberti, una delle figure più illustri della Resistenza.



La partecipazione è gratuita previa prenotazione entro il 31 agosto scrivendo a terradiartigiani@confartcn.com indicando la visita guidata alla quale si è interessati e il numero di persone coinvolte.