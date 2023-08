“Val Mairo Chanto”: in arrivo a Marmora la 13 edizione della rassegna nazionale di canto corale

Marmora si prepara per la 13esima edizione del Festival di Coralità alpina “VAL MAIRO CHANTO, importante rassegna nazionale di canto corale che da sempre porta nei nostri paesi le tradizioni e la cultura di persone provenienti da terre e realtà differenti, unite dalla stessa passione per il canto e la musica popolare importante.

Appuntamento sabato 26 agosto per una giornata davvero emozionante, per il decimo anno organizzata dalla Pro Loco Marmora in collaborazione con il Comune.

“La Valle Maira è un piccolo mondo antico - dicono gli organizzatori - una delle valli più suggestive e ancora incontaminate delle Alpi Occidentali che offre un patrimonio unico di storia e tradizioni popolari che sono frutto di una cultura formatasi nel corso dei secoli. La volontà è quella di calare nella nostra valle la spontaneità e l’essenza del canto di montagna.”

Protagonisti assoluti i cori, nella ricchezza delle diversità territoriali. Molteplici sono da sempre gli obiettivi di questo Festival, iniziato nel 2008 ad Acceglio: innanzitutto diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale della Valle Maira, nonché far conoscere al pubblico della nostra regione realtà e patrimoni culturali di altre regioni d’Italia.

Si prefigge da sempre di contribuire inoltre allo sviluppo ed al consolidamento delle relazioni culturali e sociali, favorendo contemporaneamente anche il richiamo ed il movimento turistico, e di consolidare l’idea che il canto è un trait d’union tra i Popoli e le Culture.

“Negli anni, grazie a questa manifestazione, molte persone hanno potuto conoscere la nostra valle e portare con loro un ricordo affettuoso. Con alcuni cori sono già state contraccambiate le visite e con altri intessute amicizie. E’ un modo per intrecciare relazioni ed è proprio la musica con la sua universalità che le favorisce e le promuove.”

Al classico canto corale la rassegna affianca il canto spontaneo popolare con la sua ricchezza di interpretazioni e di varietà.

Il programma del Festival prevede, nel corso del pomeriggio di sabato 26 agosto, l’esibizione alle ore 15 di più corali, con alle ore 18 la chiusura canti e la premiazione seguite da un momento conviviale. Domenica 27 agosto ci sarà invece, alle ore 10.30, la Santa Messa cantata.

I protagonisti dell’edizione 2023 saranno: