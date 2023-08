Volley: la Lpm Bam Mondovì inizia la preparazione! La carica di coach Gazzotti...aspettando la Lux (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì è ufficialmente a lavoro! Questa mattina lo staff tecnico e le pumine si sono ritrovate allo Sporting di Mondovì per dare avvio alla preparazione in vista del Campionato di A2, che prenderà il via il prossimo 8 ottobre con la trasferta in quel di Olbia. Presenti per l'occasione i massimi dirigenti del Puma, capeggiati dalla presidente Alessandra Fissolo, e il sindaco di Mondovì, nonchè presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo.

Dopo i saluti di rito e una rigenerante colazione, la squadra ha iniziato la preparazione con le misurazioni e i colloqui di presentazione. Nel pomeriggio, invece, trasferimento al PalaManera per i primi esercizi di peso e con il pallone. Unica assente la banda statunitense Kristin Lux, ferma ancora negli Usa per i classici intoppi burocratici. Intoppi che dovrebbero essere risolti nel giro di una settimana. Il tutto si è svolto in un'atmosfera di grande serenità e ottimismo. Nel video che segue le parole del neo tecnico del Puma Marco Gazzotti: