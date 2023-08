Incidente oggi a Gubbio, due morti e un ferito

(Adnkronos) - Due morti e un ferito in un incidente avvenuto sulla strada statale 318 'di Valfabbrica' nella direttrice Perugia-Ancona, dove è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia in corrispondenza dello svincolo di Gubbio. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un furgone causando appunto il decesso di due persone e il ferimento di una terza. Il traffico è deviato e il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.