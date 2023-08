Bra, nel quartiere Oltreferrovia le auto parcheggiate sulla pista ciclabile

Durante l’estate, nel quartiere Oltreferrovia di Bra stanno continuando a riproporsi alcune problematiche che non vanno giù ai residenti. Mario Porello, presidente del comitato di quartiere, segnala infatti che spesso, in orario serale, diverse auto vengono parcheggiate sulla pista ciclabile, impendendo ai ciclisti di poterla utilizzare. "Avevamo segnalato al Comune la questione l’anno scorso e da poco l’abbiamo riproposta ", spiega Porello -. Il problema è anche che, durante la settimana, i vigili smontano alle 20 circa; solo il venerdì e sabato pattugliano la zona anche in tarda serata".

Situazione simile si verifica anche dal campo da calcio in via Rosselli, dove spesso diversi camion vengono parcheggiati di traverso nei posti destinati alle auto. Il fatto è stato posto all’attenzione del vicesindaco Biagio Conterno.

Per alcune questioni che rimangono pendenti, altre invece vengono risolte. Recentemente, è stata infatti tagliata la siepe, situata tra via Molineri e la strada che porta in frazione Riva, che impediva la visibilità alle auto di passaggio. Il 28 agosto inizieranno inoltre i lavori di asfaltatura di parte di corso Monviso.