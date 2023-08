Busca: potenziata l'illuminazione agli incroci e installato nuovo semaforo in frazione Bosco

Nell’ambito del potenziamento della illuminazione pubblica negli incroci per migliorare la circolazione stradale, al confine fra le frazioni Bosco e Castelletto sono stati installati due nuovi punti luce all’altezza delle intersezione tra la strada provinciale Busca - Caraglio con via del Bosco e con via Ferrera. Inoltre, sono stati sostituiti i corpi illuminanti dell'incrocio con via Ceresa.



I lavori sono stati eseguiti in economia con ditte locali per scavo, posa plinti e pali e con il recupero di armature stradali esistenti.



“Dopo la recente installazione del semaforo nell'incrocio tra la strada provinciale Busca - Cuneo e via del Bosco – dice il sindaco Marco Gallo - , questi interventi migliorano la sicurezza in un punto trafficato, su una strada di collegamento tra la valle Maira verso Cuneo e Fossano”.