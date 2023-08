Il sindaco e l’Amministrazione di Ceva ricordano Ferdinando Biestro, medico ed ex primo cittadino della città

L'amministrazione di Ceva esprime la sua vicinanza ed il suo più profondo cordoglio alla famiglia di Ferdinando Biestro che questa mattina è mancato all'affetto dei suoi cari.

Mancherà ad una intera comunità della quale è sempre stato un punto di riferimento come persona, come medico e come sindaco della città.



"Sono vicino alla famiglia in questo triste giorno di lutto - dice il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - . Nando, come lo chiamavamo noi, è stato per me un punto di riferimento ed un esempio da seguire, fin da quando nel 2004 ho iniziato ad appassionarmi alla politica. Ho sempre ammirato le sue grandi doti umane, l'ottima conoscenza della macchina amministrativa e non dimentico i suoi preziosi consigli e gli incoraggiamenti. Ricordo ancora con molto piacere la sua presenza durante la presentazione della nostra lista nel 2019. Grazie Nando per tutto quello che hai fatto per la tua città. Ci mancherai”.