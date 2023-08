La chiamata degli artisti per finanziare la ricerca: l'innovativo progetto dell'ASL CN2

Trovare fondi per la ricerca in maniera creativa, valorizzando l'arte locale e creando un circuito virtuoso: questo l'idea alla base di "Artisti per la ricerca", che avrà il suo quartier generale nell'ospedale di Verduno. Promotore dell'iniziativa è la struttura Progetti, Ricerca e Innovazione dell’ASL CN2, guidata dalla dottoressa Giuliana Chiesa, che spiega: "La ricerca è fondamentale non solo per progredire nella lotta alle malattie, ma anche per migliorare la cura e l’assistenza e per questo occorre impegnarsi sul tema del reperimento di risorse per sostenerla. Compito ancora più importante e complesso per chi sviluppa progetti di ricerca ‘no profit’ che, proprio perché non vincolati a brevetti o intenti commerciali, pongono i ricercatori davanti al bisogno di aguzzare l’ingegno per reperire il sostegno economico necessario. A volte, ci vuole un po' di creatività per trovare strade nuove. E allora abbiamo pensato all'arte. Questa idea è nata dopo la donazione di quadri che l'istituto scolastico Giovanni Arpino di Sommariva Bosco aveva fatto alla nostra ASL".

Il progetto si svilupperà in più fasi, spiega ancora l'organizzatrice: "Vogliamo prima coinvolgere le persone e gli enti disponibili a donare una loro opera artistica e poi ci sarà un’asta benefica a favore del “Fondo per la ricerca dell’ASL CN2".

L'Asl Cn2 si impegnerà a garantire un'ampia e adeguata diffusione dell’iniziativa citando in forma esplicita le opere e gli artisti (sul proprio sito e tramite una brochure che verrà distribuita e diffusa e racconterà l'essenza delle creazioni e la biografia degli autori). La scadenza per indicare la propria adesione è il 30 settembre.

Sono invitati a partecipare artisti (professionisti o non professionisti) di arti visive comprendenti pittura, disegno, fotografia, incisione, scultura, tecniche miste, disponibili a donare una propria opera, in forma gratuita e volontaria.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il seguente link: https://www.aslcn2.it/avviso-di-istruttoria-pubblica-per-lindividuazione-di-opere-artistiche-da-mettere-allasta-nellambito-delliniziativa-artisti-per-la-ricerca/