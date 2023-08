Mondovì, al momento resta in vigore l'obbligo di bollitura dell'acqua

Ulteriori analisi, oltre a quelle già effettuate, sono in corso in queste ore e l'esito sarà comunicato al più presto, auspicabilmente nella mattinata di domani venerdì 18 agosto.

Resta ancora in vigore, quindi, l'ordinanza del Sindaco che prescrive la bollitura dell'acqua prima del suo utilizzo per scopi alimentari e si ribadisce che per l'utilizzo a fini igienici, invece, si consiglia di non deglutirla (un po' come suggerito in molte località di mare).