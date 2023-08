Sono 192 i saluzzesi destinatari della "Carta dedicata a te" del Governo

"I saluzzesi in quelle condizioni di reddito - dice il sindaco Mauro Calderoni - e con i requisiti richiesti mi risultano essere 766. Come mai meno di un terzo riceve la "carta"? Gli altri sono cittadini di "Serie B"?

"Il Governo Meloni - aggiunge Calderoni -, che come si vede dalle azioni che intraprende, ha deliberatamente deciso di non occuparsi davvero degli indigenti, vara misure spot che sono inutili e che discriminano, innescando guerre tra poveri che non vince nessuno".

Stando ad alcune verifiche effettuate dal municipio, a livello nazionale i fondi stanziati per le "carte" coprirebbero in media il 35-40 per cento degli aventi diritto, cioè di chi ha i requisiti. A Saluzzo la percentuale scende al 25 per cento.