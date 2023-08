Calcio, Eccellenza: c'è l'accordo tra Pro Dronero e Bra per Luca Di Benedetto

La Pro Dronero è lieta di comunicare di avere raggiunto attraverso una trattativa condotta in prima persona dal presidente Corrado Beccacini l'accordo economico col Bra per potere avere in prestito il giovane esterno difensivo Luca Di Benedetto, classe 2004, che ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione con la maglia del Saluzzo.



Dopo le riconferme annunciate già ad inizio luglio di tutti i giocatori del blocco storico dei Draghi e gli ingaggi del portiere Simone Giaccardi (Cuneo Olmo,2003) dell'attaccante Giorgio Culotta (CBS,2002) e dell'esterno offensivo Anuar Benrhouzile (Moretta,2005) la società viene quindi ad acquisire la disponibilità di un altro giovane estremamente interessante a completamento di un organico che alla pari di molte altre società della Provincia può legittimamente tornare a puntare alle primissime posizioni di un campionato di Eccellenza che si presenta sempre più incerto e appassionante.