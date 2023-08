Dai libri di testo alle scommesse sportive: le società di gioco d'azzardo si rivolgono agli studenti?

Andare all'università rappresenta per i giovani una serie di cambiamenti, tra cui il primo assaggio di indipendenza. Per la maggior parte di loro è anche la prima esperienza di gestione delle proprie finanze e di apprendimento del bilancio con il denaro a disposizione, che sia una borsa di studio, un prestito o l'aiuto finanziario dei genitori.

Sebbene alcuni riescano a gestirlo con successo, spesso gli studenti hanno molte tentazioni, tra cui il bar del campus e, purtroppo, il gioco d'azzardo. In questo articolo esaminiamo il gioco d'azzardo tra gli studenti e le aziende che si rivolgono attivamente a loro.

Potete visitare Cabaret Royale, dove potrete saperne di più sul gioco d'azzardo e provare i giochi del casinò. Tuttavia, ricordate di giocare sempre in modo responsabile.

Nato negli Stati Uniti

Attualmente negli Stati Uniti ci sono circa 11,9 milioni di studenti a tempo pieno, molti dei quali vivono nel campus lontano dagli occhi vigili dei genitori. Sebbene alcuni di questi studenti siano finanziati da borse di studio, la maggior parte è in grado di frequentare l'università solo grazie al denaro risparmiato per loro dai genitori, spesso nel corso di molti anni.

Negli Stati Uniti, l'istruzione universitaria media costa circa 64.386 dollari e, ogni semestre, i genitori versano una somma significativa sul conto dello studente per coprire spese come l'alloggio, i libri di testo e le spese di vita. Purtroppo, alcuni studenti sono vittime di tentazioni come l'alcol e le droghe con ciò che percepiscono come la loro nuova ricchezza e, recentemente, è stato rivelato che alcune società di gioco d'azzardo stanno sfruttando il mercato universitario.

Giocare d'azzardo con le vite degli studenti

Nel settembre 2021, Paul Schager del dipartimento atletico della Michigan State University inviò un'e-mail ad Alan Haller, direttore atletico dell'università, dicendo: "Alan, se siamo disposti ad assumere una posizione aggressiva, abbiamo un accordo da 1 milione di sterline all'anno sul tavolo con Caesar's". L'accordo in questione riguardava Caesar's Sportsbook, che offriva ingenti somme di denaro al Michigan State in cambio del diritto di promuovere il gioco d'azzardo all'interno dell'università. Quando l'accordo è stato concluso, è stato riferito che Caesar's e Michigan State si sono accordati per 8,4 milioni di dollari in cinque anni.

Anche se può sembrare difficile da credere, questo è tutt'altro che un caso isolato e, in effetti, alcune società di gioco d'azzardo non solo hanno preso di mira gli studenti universitari, ma hanno anche giocato d'anticipo con la legge.

Nel 2021, Caesar's ha aggiunto la Louisiana State University ai suoi registri e ha offerto all'università un bonus di 30 dollari ogni volta che uno studente scaricava l'app dell'azienda e poi piazzava una scommessa usando un codice promozionale.

Vedendo i segni del dollaro, l'università ha inviato un'e-mail ai suoi studenti - alcuni dei quali avevano meno di 21 anni e quindi non erano legalmente in grado di giocare d'azzardo - invitandoli a guadagnarsi il loro primo bonus entrando a far parte dell'app attraverso un'e-mail che iniziava con "Tifosi dei Tigers, gioite!" e proseguiva promettendo 300 dollari in scommesse gratuite per gli studenti che avessero piazzato una scommessa iniziale di 20 dollari sul sito.

Dietro le porte chiuse

In tutti gli Stati Uniti, le scommesse sportive hanno stretto accordi con college e università; molte istituzioni scolastiche affermano che le partnership sono essenziali per recuperare le perdite finanziarie causate dalla pandemia globale di COVID-19, ma molti hanno espresso la loro disapprovazione, tra cui il professore di giornalismo della LSU, Robert Mann, che ha dichiarato: "Mi sembra semplicemente disgustoso e di cattivo gusto che un'università incoraggi le persone a impegnarsi in un comportamento che crea dipendenza e che è molto dannoso".

Mann ha aggiunto: "Non riesco a immaginare che questa scuola sia lontanamente preparata o disposta ad affrontare i problemi che ne derivano". Questi problemi includono quelli sperimentati da Charlie, uno studente di Syracuse di 22 anni, che si è indebitato per 1.800 dollari a causa del gioco d'azzardo studentesco. Charlie dice: "Non sono riuscito a smettere innumerevoli volte. Ho trasformato 100 dollari in 2.000 e poi nella stessa ora ho perso tutti i 2.000 dollari più altri 500". E potete immaginare quanto sia deprimente, vero? Voglio dire, è semplicemente orribile".

Un altro problema significativo è il fatto che quando queste università inviano opuscoli e prospetti, questi documenti, come è ovvio, non menzionano l'affiliazione dell'istituzione con una società di gioco d'azzardo. Inutile dire che questo ha provocato una notevole rabbia tra i genitori degli studenti di alcuni di questi college, che affermano che non avrebbero scelto di mandare i loro figli in un'università che si impegna in tali pratiche.

Un altro critico, docente di marketing sportivo presso l'Università di San Francisco, afferma: "Non vediamo abbastanza supervisione, trasparenza ed educazione per sostenere l'avvio di questo tipo di accordi". Purtroppo, alcune istituzioni pubbliche degli Stati Uniti, come la Michigan State, non sono obbligate a divulgare tali accordi e quindi possono continuare a rivolgersi agli studenti praticamente senza controllo.

UK non OK

Anche se non ci sono notizie di collaborazioni simili tra società di gioco d'azzardo e università nel Regno Unito, questo non significa che il gioco d'azzardo degli studenti non sia un problema. Un recente sondaggio ha rivelato che il 71% degli studenti britannici ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno e un terzo di questi spende tra le 11 e le 20 sterline a settimana in scommesse. Per quanto riguarda l'impatto del gioco d'azzardo sugli studenti, il 13% ha dichiarato di aver avuto problemi a pagare il cibo a causa di questa abitudine e il 10% ha ammesso di aver saltato le lezioni e le esercitazioni a causa del gioco.

Nonostante i noti danni del gioco d'azzardo, in particolare per i giovani, la popolare società di scommesse britannica Ladbrokes permette agli studenti del primo anno di scommettere sulla loro classifica finale di laurea - una mossa che è stata ampiamente condannata dalle associazioni di beneficenza per il gioco d'azzardo. La dottoressa Jane Rigbye di Ygam afferma: "Ora possiamo vedere che non solo una grande percentuale della popolazione studentesca gioca regolarmente d'azzardo, ma molti di loro lo fanno in un modo che può causare loro danni. È fondamentale che le università si impegnino e prendano sul serio questo problema".

Alunni prima del profitto

Nel 2023, i governi di tutto il mondo stanno adottando misure per affrontare il problema del gioco d'azzardo e, sebbene questo sia un passo nella giusta direzione, molti si concentrano sul fornire aiuto agli adulti che sono già caduti nella tana del coniglio della dipendenza dal gioco.

Esperti come la dott.ssa Jane Rigbye ritengono che si dovrebbe porre maggiore enfasi sull'educazione dei bambini e dei giovani ai pericoli del gioco d'azzardo e garantire che i giovani adulti, come gli studenti universitari, non siano esposti alla tentazione del gioco d'azzardo, che è senza dubbio fornita da partnership come quelle degli Stati Uniti.

In tutto il mondo, il gioco d'azzardo problematico è un problema da tempo e, in un'epoca in cui ogni studente possiede almeno un dispositivo in grado di accedere a Internet, i giovani hanno più opportunità di giocare d'azzardo che mai. Mentre le autorità si adoperano per contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, è chiaro che potrebbe essere necessario un ripensamento da parte delle università e dei college che scelgono di anteporre il profitto al benessere dei propri studenti.

Se conoscete uno studente o un giovane che sta lottando contro la dipendenza dal gioco d'azzardo, è importante che cerchiate immediatamente aiuto presso l'università, il vostro medico di famiglia o un'associazione di volontariato come GamCare.