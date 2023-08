Comitato Razom: raccolti 30mila euro per ricostruire un asilo bombardato a Bucha in Ucraina (VIDEO)

Il Comitato Razom annuncia importanti progressi nella raccolta fondi per la ricostruzione dell'asilo bombardato a Bucha in Ucraina, e lancia un appello alla comunità di Alba, Langhe e Roero per sostenere ulteriormente il progetto di cooperazione internazionale.

In un aggiornamento video, Edoardo Bosio, Presidente del Comitato Razom, ha condiviso notizie positive: "Amici di Alba, Langhe e Roero, vi comunico che ad oggi siamo riusciti a raccogliere 23mila euro e stiamo attendendo altre donazioni promesse che ci consentiranno di raggiungere 30mila euro. Questi fondi saranno destinati per sostenere parte delle spese di ricostruzione di un asilo bombardato nella città ucraina di Bucha."

Bosio prosegue spiegando il valore profondo del progetto di cooperazione internazionale: "Oltre a dare un contributo concreto alla ricostruzione della città, lo scopo del nostro progetto è quello di creare rapporti di amicizia tra il nostro territorio e quello ucraino perché siamo convinti che la Pace si costruisca in modo pragmatico, sviluppando relazioni politiche, economiche e culturali tra Popoli."

Nella parte finale del video, Bosio conclude così: "Abbiamo raccolto 30mila euro, ma il nostro obiettivo è quello di raccogliere almeno 32mila euro, cioè un euro per ogni abitante di Alba, con l'idea che ognuno, con un piccolo contributo, può davvero fare la differenza per ricostruire un mondo migliore. Colgo questa occasione per invitare nuovamente i cittadini, le istituzioni e le imprese del territorio di Alba, Langhe e Roero a sostenere il nostro progetto di cooperazione internazionale. Consentitemi inoltre di ringraziare la generosità di tanti che hanno deciso di sostenere il nostro comitato e di darci fiducia. Razom, Insieme, possiamo ricostruire un mondo migliore!"

PERCHE’ BUCHA?

Bucha è stata occupata dall'esercito russo dal 27 febbraio al 31 marzo 2022. Durante questo periodo, è stato documentato il primo massacro di civili, le cui immagini di cadaveri abbandonati nelle strade e di fosse comuni hanno fatto il giro del mondo. La scelta di Bucha è anche legata al fatto che, prima della guerra, era una piccola città di provincia simile ad Alba. Inoltre, la devastazione, le torture e i crimini contro l'umanità commessi ricordano i tragici eccidi compiuti nel nostro territorio durante la lotta di liberazione dal nazifascismo.

COLLABORAZIONE ALBA-BUCHA

A fine aprile 2022, il Comitato Razom si è messo in contatto con Iryna Yarmolenko, consigliera comunale della città di Bucha, per creare un canale di comunicazione diretto e ufficiale con la città ucraina e individuare un progetto di ricostruzione. Il sindaco di Bucha, Anatolii Fedoruk, ha inviato una lettera chiedendo assistenza nella ricostruzione di un asilo distrutto durante l'occupazione. La città di Alba ha risposto con solidarietà e sostegno al Comitato Razom. Il 21 gennaio 2023 la consigliera Yarmolenko ha fatto visita alla città di Alba per avviare la collaborazione. Il 25 aprile 2023 il presidente del comitato Razom ha incontrato il sindaco di Bucha in visita ufficiale alla città gemella di Bergamo.

RICONOSCIMENTI

Il 25 aprile 2023 il sindaco della città ucraina ha consegnato al comitato Razom la medaglia “In memoria dei civili torturati e uccisi a Bucha”, medaglia forgiata con i proiettili russi abbandonati nella città e consegnata ai capi di stato di tutto il mondo. Il 2 giugno 2023, in occasione della Festa della Repubblica e della conferenza sui principi fondativi UNESCO presso Grinzane Cavour, Emanuele Bolla, assessore al turismo e alle Città creative UNESCO della città di Alba, ha consegnato al comitato Razom una medaglia della città per aver dimostrato di essere “giovani talenti”. Il 24 giugno 2023 l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour ha donato al comitato Razom l’importo di 2 mila euro, parte del ricavato della XXIII edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba.

PARTNER ISTITUZIONALI

Il Comitato Razom opera con il patrocinio e il supporto di istituzioni del territorio quali il Comune di Alba, la Diocesi di Alba, la Città di Bucha, la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte.

SOSTIENI IL COMITATO RAZOM

Si può donare con bonifico intestato a “Comitato Razom” - causale “Donazione” - IBAN: IT27R0853046961000000259733 oppure con satispaya (clicca QUI: https://www.satispay.com/it-it/qrcode/?qrcode=https%3A%2F%2Fwww.satispay.com%2Fapp%2Fopen%2Fshops%2F372a170a-34d9-4d5c-90db-be24d23b92a3 ).

Per maggiori informazioni e per collaborare con il Comitato Razom: comitato.razom@gmail.com .