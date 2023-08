Il cinema arriva nei borghi e nei castelli della Ferrovia del Tanaro

Entrano nel vivo i nuovi eventi del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro, finanziato con fondi PNRR – Attrattività dei Borghi. Si inizierà con un primo approccio allo storytelling, il racconto dei territori, delle comunità con le mille sfaccettature che sono state tramandate dalle generazioni precedenti.



Grazie alla trilogia di Remo Schellino, autore, scrittore e regista, che riguarda le varie fasi dell’esistenza terrena sarà possibile percorrere la vita. Si inizia giovedì 17 agosto alle ore 21 nel Parco del Gurei con la presentazione del primo documentario “Venire al Mondo, le levatrici del Novecento”, per poi proseguire a Bagnasco, giovedì 24 agosto in Sala San Giacomo alle ore 21 con la proiezione del secondo episodio “Stare a Mondo, per scelta

o per destino”.



Il viaggio del cinema itinerante "Terra cielo e altre storie" si concluderà a Ormea sabato 9 settembre ore 21 al cinema, con terzo e ultimo film "Andare all'altro mondo" riti, credenze, pensieri e conversazioni.



Tre nuovi appuntamenti per vedere o rivedere l'intera trilogia filmica: nascere, vivere e morire.



Sempre in ambito cinematografico grazie alla convenzione con il Nuovo Cinema Ormea si stanno programmando serate di cinema all’aperto nei comuni aderenti al progetto, con l’intento di valorizzare la socialità della platea, nell’ambito della generale rigenerazione sociale che il progetto promuove. I titoli verranno divulgati a breve.