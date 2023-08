Valdieri: grande attesa per la festa di San Bernardo in frazione Desertetto

Il direttivo del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto Aps, giunto al suo ottavo anno di attività sul territorio, in collaborazione con l'Unità Pastorale Valle Gesso, con i Comuni di Valdieri ed Entracque, con l'Ente di gestione delle Aree protette e con l'associazione Amici del Santuario della Madonna del Colletto invita tutti alla Festa patronale di San Bernardo di Desertetto (frazione di Valdieri).



L'inizio dei festeggiamenti è previsto per sabato 19 agosto alle ore 15:00, con la camminata non competitiva per bambini e ragazzi fra i tetti delle varie borgate (partenza davanti alla Chiesa) , con pacco gara e merenda finale per tutti. Dalle ore 19:30 grigliata mista, hot dog e birra; a seguire dj set con Dakyj presso l'area verde delle ex sciovie.



La giornata clou sarà quella di domenica 20 agosto.



Ricco il programma: alle ore 11 la processione, seguita dalla Messa accompagnata dal coro delle voci bianche, e dalle 12.30 la tradizionale gran polentata presso l'area verde delle ex sciovie (info e prenotazioni al numero 347/6966231). Dalle 14.30, pomeriggio musicale in compagnia del gruppo musicale occitano QuBa Libre Trio e intrattenimenti popolari per tutti.



"Il Direttivo del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto Aps desidera ringraziare di cuore tutti i Soci volontari e collaboratori per il loro grande contributo offerto in occasione degli eventi estivi in programma - afferma il Presidente Matteo Cavallo - il loro prezioso lavoro e impegno costante ci consentono di proseguire la nostra azione sociale al servizio di tutti e a mantenere alta l'attenzione per le nostre frazioni. Un doveroso ringraziamento va rivolto anche alle Amministrazioni Comunali, al Parco per la collaborazione prestata e a tutti i nostri fedeli sponsor che, tutti gli anni, ci consentono di organizzare al meglio i nostri eventi estivi e le iniziative di solidarietà".