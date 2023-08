Per lavori stradali dalle ore 7,30 di lunedì 21 agosto e fino alle 3 alle 18 di giovedì 24 è istituito il senso unico alternato veicolare, gestito da impianto semaforico e/o movieri, nel tratto compreso tra il civico 16 di corso Matteotti e corso F.lli Bandiera 5.

È inoltre vietato il transito in via Vivaro per i veicoli provenienti da corso Piera Cillario e diretti verso corso F.lli Bandiera