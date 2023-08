Lpm Bam Mondovì, le parole della regista Veronica Allasia: "La società e il coach credono in me? Farò di tutto per ripagarli sul campo" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì da ieri è a lavoro in vista della nuova stagione agonistica, che partirà nel week-end del 7-8 ottobre. Tra le pumine giunte allo Sporting di Mondovì c'era anche la piemontese Veronica Allasia, pronta a prendere per mano il Puma e portarlo il più in alto possibile.

La nuova palleggiatrice della Lpm è giunta a Mondovì dopo un'ottima stagione trascorsa a Martignacco, tanto da essere considerata tra le migliori registe della serie A2. Con la maglia della Itas e sotto la guida di Marco Gazzotti, Veronica ha compiuto un netto salto di qualità e proprio il tecnico modenese ha espresso fortemente il desiderio di avere la regista torinese anche nella sua esperienza alla guida della Lpm.

Ecco il commento di Veronica Allasia, raccolto nel primo giorno di preparazione del Puma: