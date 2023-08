Volley - Lpm Bam Mondovì, Alice Farina: "E' da tempo che aspiravo a questa piazza...finalmente sono qui!" (VIDEO)

Tanti, tantissimi centimetri a disposizione del Puma! Parliamo di Alice Farina, nuova centrale della Lpm Bam Mondovì, anche lei presente ieri mattina allo Sporting di Mondovì per l'inizio della preparazione del Puma in vista del prossimo Campionato di A2 femminile.

"L'amazzone bionda" della Lpm, alta quasi un metro e novanta e non a caso figlia di un ex giocatore di basket, ora allenatore (Santi Farina), rappresenta un valore aggiunto per un reparto d'esperienza e qualità, che vede già la presenza di atlete del calibro di Valeria Pizzolato e Chiara Riparbelli. Alice è una giocatrice in costante e rapida ascesa, dotata di grandi potenzialità. Lo scorso anno, con la maglia dell'Anthea Vicenza, alla sua prima esperienza in A2, ha fatto molto bene e ora è pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nel Puma.

Per la neo centrale della Lpm, quella di Mondovì, può rappresentare la stagione della consacrazione e c'è da scommettere che lei si farà trovare al posto giusto nel momento giusto, ogni volta che coach Gazzotti chiederà il suo apporto in campo. Ecco, dunque, Alice Farina ai nostri microfoni, mentre esprime tutta la sua soddisfazione per essere giunta a Mondovì dopo un lungo "corteggiamento":