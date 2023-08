Covid, nuovi casi in calo nell’ultima settimana

ROMA (ITALPRESS) - In merito all'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 nella settimana 10-16 agosto 2023 si registrano 5.919 nuovi casi positivi con una variazione di -4,4% rispetto alla settimana precedente (6.190); 56 deceduti con una variazione di -16,4% rispetto alla settimana precedente (67); 91.402 tamponi effettuati con una variazione di -23,4% rispetto alla settimana precedente (119.259); tasso di positività del 6,5% con una variazione di +1,3% rispetto alla settimana precedente (5,2%). Lo rende noto il ministero della Salute."Nel periodo di riferimento e rispetto alla settimana precedente - spiega il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia - il numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 identificati e segnalati in Italia è stabilmente basso e in lieve diminuzione; il numero di decessi con infezione da SARS-CoV-2 identificati e segnalati in Italia è in lieve diminuzione; il numero di tamponi si è ridotto di circa il 20%, ed il tasso di positività pur mostrando un lieve incremento continua a mantenersi basso. Continua il monitoraggio costante dell'andamento epidemiologico da parte delle Regioni. Il Ministero della Salute e gli Enti deputati, pur in una situazione di assoluta tranquillità, mantengono inalterato il sistema di sorveglianza, incluse le varianti. Nessun allarmismo ma anche nessuna sottovalutazione".- foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).