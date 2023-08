Mondiali atletica Budapest 2023, Jacobs è pronto

(Adnkronos) - Dopo una stagione segnata dagli infortuni, Marcell Jacobs si prepara a tornare in pista in occasione dei Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Il campione olimpico dei 100 metri, a cui manca la medaglia iridata in carriera, è reduce da un periodo segnato dagli infortuni, tanto che ha corso solo lo scorso 9 giugno a Parigi, chiudendo con un 10''21. "Non è stata una stagione facile, fatta soltanto di bassi - ha spiegato Jacobs - Adesso sto bene, sto trovando una buona forma nonostante i pochi giorni di allenamento. Spero di trasformare l'energia in forza per correre forte". Per Jacobs, infatti, l'appuntamento di Budapest può essere motivo di fiducia verso Parigi 2024: "Fare bene in questo Mondiale può dare fiducia verso le Olimpiadi".

"La parte più frustrante di questo periodo è stato non capire la problematica" ha detto Jacobs che ha spiegato il problema fisico che l'ha tenuto fermo a lungo: "Il tutto nasce ai primi di maggio quando ho iniziato ad avvertire delle tensioni al bicipite femorale, collegato al gluteo - racconta - Non ho dato tanto peso a questo, peggiorando la situazione. Era una specie di lesione della guaina del nervo sciatico, questo non mi permetteva di correre o star seduto anche sul divano. Il lavoro è stato cercare di guarire la guaina, allenandomi al tempo stesso".

Jacobs scenderà in pista per la prima volta sabato sera, per le batterie dei 100 metri. Semifinali e finale, invece, sono in programma il giorno successivo (domenica 20) alle 16.35 e alle 19.10. Lo sprinter tornerà poi in gara venerdì 25, con le batterie della 4x100: l'eventuale finale è in programma sabato 26 alle 21.40.