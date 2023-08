Cattura di Sacha Chang, gli elogi agli uomini dell'Arma e ai cacciatori

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Piemonte, il monregalese Paolo Bongioanni, commenta il ritrovamento e la cattura di Sacha Chang avvenuta stamane a Torre Mondovì:

«Il mio più grande ringraziamento e i complimenti al comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, colonnello Giuseppe Carubia, e a tutti gli uomini dell’Arma ai suoi ordini. E uno al gruppo di cacciatori Federcaccia Mondovì che si è reso disponibile a unirsi alle ricerche e, grazie alla profonda conoscenza dei boschi e del territorio, ha contribuito a individuare l’assassino fuggiasco permettendone la cattura. Resta il grande dolore e il cordoglio per le due persone assassinate, conosciute e benvolute da tanti in zona. Ma per abitanti, villeggianti e turisti finisce un incubo. Il successo della difficile operazione di pattugliamento e di ricerca dimostra l’altissima professionalità e la grande capacità di coordinamento delle nostre forze dell’Ordine nel garantire la sicurezza delle nostre comunità».