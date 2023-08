L'Ospedale Carle di Cuneo: "Un'eccellenza sanitaria di cui andar fieri"

Riceviamo e pubblichiamo.



Egregio Direttore,

sono un uomo di 48 anni della provincia di Cuneo, ricoverato per un periodo nel reparto Malattie Infettive e Tropicali dell'ospedale Carle di Cuneo a causa di un'infezione. Volevo esprimere la mia più grande soddisfazione non solo per le cure ricevute ma anche per l'attenzione con cui sono stato seguito.



Vorrei ringraziare tutto il reparto, a partire dal primario Valerio Del Bono, una persona molto cordiale e preparata, disponibile ma soprattutto professionale per cui provo un'immensa gratitudine e stima, anche se le parole non riusciranno mai a rendere il grado di riconoscenza.



Un grazie ai dottori e alle dottoresse del reparto, la dottressa Aldieri, la dottoressa Borgogno, la dottoressa Curetti, la dottoressa Monge, la dottoressa Sordella, il dottor Faliero e il dottor Vitullo, alla caposala Laurenti, a tutto il personale infermieristico e Oss. Ho potuto costatare l'alto livello di assistenza fornito dal personale, sempre attento e presente per soddisfare le esigenze del ricoverato, dimostrando grande professionalità, umanità e competenza.



A volte sentiamo parlare di malasanità ma io ho potuto costatare una sanità di grande eccellenza, di cui bisogna andar fieri.