A La Morra si parla di riforma sulla new genetica applicata alla viticoltura

Sabato 2 settembre a partire dalle ore 10.30, si terrà un convegno – incontro dal tema “La riforma sulla new genetica applicata alla viticoltura”. L’incontro prende spunto dalla presentazione, avvenuta lo scorso 5 luglio, della proposta legislativa Ue per regolamentare l’applicazione delle biotecnologie di ultima generazione alle colture: le cosiddette Tea. La proposta, inizialmente attesa per giugno, fa parte della strategia Farm to Fork e mira a dare agli agricoltori alternative sostenibili ad agrofarmaci e fertilizzanti di sintesi.

La legislazione affronta temi come la sostenibilità, la tracciabilità e le questioni della proprietà intellettuale delle piante prodotte con nuove tecniche di modifica del Dna. L'obiettivo della Commissione UE è quello di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente; consentire l'innovazione nel sistema agroalimentare e contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia "dal produttore al consumatore" . Le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) come il gene editing rappresentano un passo importante in questa direzione e sono attualmente allo studio applicazioni in viticoltura così come su altre specie.



Durante l’incontro che si terrà nel Salone Polifunzionale di Piazza Vittorio Emanuele a La Morra, la dottoressa Lisa Giacomelli, della Fondazione Edmund Mach e il dottor Edoardo Bertini di Edivite, illustreranno la tecnologia Crispr/Cas adattata alla vite e i suoi risvolti applicativi, inoltre, i ricercatori illustreranno le prime prove in campo relative alle viti TEA provate nella stagione 2023.



A seguire l’On. Paolo De Castro, deputato al parlamento europeo, esporrà la proposta di legge UE che mira a regolamentare le piante ottenute dalla tecnologia di genoma editing. Si parlerà di un primo approccio ad una tecnologia che rivoluzionerà l’agricoltura europea, rendendola più sostenibile e adattata ai cambiamenti climatici.



L’evento gode del patrocinio del Comune di La Morra, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. L’ingresso è libero, per informazioni si può contattare la Cantina Comunale di La Morra al numero 0173 509204 o per mail info@cantinalamorra.com