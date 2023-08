Aumento delle tariffe del Trasporto Pubblico, a Mondovì si tutelano studenti e fasce deboli

Nuove tariffe del Trasporto Pubblico Locale: il Comune di Mondovì interviene per contenere l’aumento del prezzo degli abbonamenti





"Dai dati forniti dall’Agenzia della Mobilità Piemontese (l’organo che sovrintende il sistema di trasporto pubblico della nostra Regione, ndr), l’aumento regionale delle tariffe dal 2020 ad oggi si è aggirato in media sul 13%. Come Amministrazione abbiamo scelto di sostenere le fasce più esposte, limitando la crescita al 5,8% per l’abbonamento annuale illimitato e per l’abbonamento degli studenti. Nelle prossime settimane, inoltre, andremo a rimodulare le linee e gli orari del trasporto pubblico urbano affinché ciascuno possa usufruire di una mobilità ancora più comoda e sostenibile. Con l’inizio dell’anno scolastico, infine, verranno parimenti esplicitate le agevolazioni per le famiglie calcolate in base ai criteri ISEE" è il vicesindaco e assessore ai Trasporti, Gabriele Campora, a spiegare come l’Amministrazione comunale stia mettendo in campo una strategia utile a calmierare l’aumento dei prezzi cui, purtroppo, hanno dovuto far fronte tutti i Comuni piemontesi.



Ecco, quindi, che a Mondovì i cittadini che si abboneranno al trasporto pubblico locale potranno a viaggiare per un anno a circa 0,80 € al giorno e gli studenti, con l’abbonamento che copre circa 300 giorni, viaggeranno a meno di 0,90 € al giorno. Un’agevolazione particolarmente importante a fronte degli aumenti delle tariffe, come detto, che risulteranno comunque contenuti per il mensile della funicolare (disponibile a € 25,00 grazie ad un’integrazione diretta da parte del Comune) e soprattutto per l’abbonamento annuale illimitato (€ 298,00) e l’abbonamento studenti illimitato (validità 1° settembre - 30 giugno) che costerà € 265,00 con la possibilità di dilazionarlo in due rate da € 132,50 l’una e di presentare, appunto, le certificazioni ISEE che consentiranno specifiche agevolazioni, oltre a quelle già previste per il secondo figlio e successivi.



Ma saranno altre le novità in vigore da lunedì 21 agosto 2023. Per tutti i possessori della tessera BIP, infatti, il biglietto di corsa semplice costerà € 1,70 e avrà una durata di 60 minuti, consentendo di utilizzare indifferentemente i mezzi urbani e quelli extra-urbani nel territorio della città, compresa la Funicolare, lo storico mezzo di trasporto che contraddistingue Mondovì. Una opportunità in più per tutti coloro che devono recarsi a Piazza o a Breo per una rapida commissione, senza la necessità di trattenersi.



Ai turisti e ai visitatori sprovvisti della tessera BIP, invece, è dedicato il biglietto della durata di 4 ore (240 minuti) che costerà € 3,00 e che consentirà di visitare il rione storico e tutti i suoi Musei e monumenti. Per i residenti, infine, resta invariato l’invito a dotarsi dell’apposita tessera BIP personale o impersonale che consente l’utilizzo della Funicolare a prezzi particolarmente agevolati, con un carnet di 20 corse – quindi senza vincoli di durata – al costo di € 12,00. «Finora sono state poco più di un migliaio le famiglie che hanno ritirato la tessera che consente l’utilizzo della Funicolare e, più in generale, di tutto il trasporto pubblico locale. A settembre, dunque, invieremo una nuova comunicazione ai nuclei familiari affinché tutti i monregalesi possano viaggiare a prezzi agevolati» ha aggiunto il vicesindaco Campora.



"Tutti stiamo vivendo un momento particolarmente complesso, con il costo dei carburanti che pare inarrestabile e, più in generale, con gli aumenti che si susseguono senza sosta in ogni ambito, a partire da quello alimentare. A nostro avviso – ha concluso l’assessore ai Trasporti, Gabriele Campora – è doveroso intervenire per minimizzare i disagi, pur consapevoli che gli aumenti richiesti dall’Agenzia della Mobilità Piemontese non possano essere messi in discussione. Al contempo, stiamo ridisegnando le linee per accogliere le tante segnalazioni dei cittadini, provvedendo altresì ad introdurre nuove e più funzionali modalità di trasporto oltre che una verifica delle corse eseguite nel periodo estivo".



Le nuove tariffe, come detto, entreranno in vigore da lunedì 21 agosto 2023.