Comitato Razom: obiettivo 32mila euro quasi raggiunto, manca ancora un piccolo sforzo

Quasi raggiunto l’obiettivo che si era prefissato il Comitato Razom nell’aprile del 2022, ovvero raccogliere 32.000 euro, il corrispettivo di 1 euro per ogni abitante della città di Alba, per ricostruire l’asilo nido della città di Bucha, in Ucraina, devastata dai bombardamenti.

Attraverso un video postato sulle piattaforme social e ripostato anche sui canali social dal nostro giornale, Edoardo Bosio, presidente del Comitato Razom, ha lanciato l’appello per avere il sostegno della popolazione albese in questo rush finale e raggiungere l’obiettivo prefissato.

"Amici di Alba, Langhe e Roero, vi comunico che ad oggi siamo riusciti a raccogliere 23mila euro e stiamo attendendo altre donazioni promesse che ci consentiranno di raggiungere 30mila euro, ma il nostro obiettivo è quello di raccogliere almeno 32mila euro, cioè un euro per ogni abitante di Alba, con l'idea che ognuno, con un piccolo contributo, può davvero fare la differenza per ricostruire un mondo migliore. Oltre a dare un contributo concreto alla ricostruzione della città, lo scopo del nostro progetto è quello di creare rapporti di amicizia tra il nostro territorio e quello ucraino perché siamo convinti che la Pace si costruisca in modo pragmatico, sviluppando relazioni politiche, economiche e culturali tra Popoli. Colgo questa occasione per invitare nuovamente i cittadini, le istituzioni e le imprese del territorio di Alba, Langhe e Roero a sostenere il nostro progetto di cooperazione internazionale e per ringraziare la generosità di tanti che hanno deciso di sostenere il nostro comitato dandoci fiducia. Razom, Insieme, possiamo ricostruire un mondo migliore!".

Una piccola memoria per spiegare il perché del progetto di cooperazione internazionale. Bucha è stata occupata dall'esercito russo dal 27 febbraio al 31 marzo 2022. Durante questo periodo, è stato documentato il primo massacro di civili, le cui immagini di cadaveri abbandonati nelle strade e di fosse comuni hanno fatto il giro del mondo. La scelta di Bucha è anche legata al fatto che, prima della guerra, era una piccola città di provincia simile ad Alba. Inoltre, la devastazione, le torture e i crimini contro l'umanità commessi ricordano i tragici eccidi compiuti nel nostro territorio durante la lotta di liberazione dal nazifascismo.

Si può contribuire al progetto con una donazione tramite bonifico intestato a “Comitato Razom” - causale “Donazione” - IBAN: IT27R0853046961000000259733 oppure con satispay (clicca QUI: https://www.satispay.com/it-it/qrcode/?qrcode=https%3A%2F%2Fwww.satispay.com%2Fapp%2Fopen%2Fshops%2F372a170a-34d9-4d5c-90db-be24d23b92a3).

Per maggiori informazioni e per collaborare con il Comitato Razom: comitato.razom@gmail.com.