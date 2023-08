Cuneo, da lunedì senso unico alternato sulla "Nuova Bovesana"

Informiamo i nostri lettori che Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione stradale sulla statale 20 Dir/A “Nuova Bovesana” nel tratto compreso tra l’abitato di Boves e la SS705, in provincia di Cuneo.



Per consentire i lavori, a partire da lunedì 21 agosto sarà in vigore il senso unico alternato nella fascia oraria 7:00 – 19:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi.



Il completamento degli interventi è previsto entro il 4 settembre.