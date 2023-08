Lagnasco, affidata alla Insite Tours la gestione dei castelli Tapparelli d'Azeglio

Sarà Insite Tours, a gestire per i prossimi due anni e mezzo i Castelli Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco. La riapertura ufficiale dei manieri è in programma per venerdì 1 settembre alle 18, nell’ambito della prima edizione del “D’Acord Fest”, evento cultural-musicale nato appositamente per celebrare la riapertura dei beni.



Sabato 2 settembre ci sarà la prima apertura straordinaria al pubblico.



L’incarico al nuovo gestore da parte del Comune di Lagnasco è stato ufficializzato con l’agenzia turistica di Cuneo, guidata da Raffaela Giordano che nel saluzzese gestisce già la Porta di Valle e l’ufficio turistico di Saluzzo. L’affidamento è giunto dopo che sono stati terminati i lavori di adeguamento dell’impianto antincendio realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.



L’Amministrazione comunale di Lagnasco aveva avviato, la scorsa primavera, la procedura per trovare un gestore professionale che potesse finalmente offrire ai Castelli la possibilità di essere visitabili e riscoperti con tutta la loro narrazione storica e artistica da parte dei turisti. Oltre ad Insite Tours al bando ha concorso anche un altro operatore. Entrambi sono stati invitati a presentare la propria proposta culturale, organizzativa e gestionale.



La gestione al tour operator cuneese è prevista fino al 31 dicembre 2025, con la possibilità di una proroga per ulteriori due anni.



“Siamo molto soddisfatti – commentano dall’Amministrazione Comunale il sindaco Roberto Dalmazzo e il vice Oscar Fiore - di essere riusciti a riaprire in sicurezza i Castelli Tapparelli. È stato un lavoro lungo ed impegnativo, ma era un nostro preciso dovere restituire ai lagnaschesi questo bene ed il valore aggiunto che ne deriva per il paese, oltre a renderlo fruibile agli amanti dell’arte e della storia e tutti coloro che lo potranno riapprezzare o vorranno scoprirlo, essendo riconosciuto come una delle migliori espressioni artistiche del Rinascimento piemontese. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in particolare all’ex Presidente Marco Piccat ed all’ex consigliere Domenico Sacchetto, per aver contribuito a rendere possibile tutto ciò, di cui ne beneficerà indubbiamente tutto il territorio saluzzese”.



La proposta presentata dal nuovo gestore dei Castelli di Lagnasco, di cui fa parte anche il Giardino delle essenze, ha l’intento di farli diventare parte integrante di un percorso turistico che interessa tutto il territorio, a partire da Saluzzo, Manta e Staffarda, ma anche meta di viaggi organizzati, tappa di percorsi cicloturistici, destinazione di gite scolastiche, gruppi organizzati e d’interesse. Potranno essere utilizzati anche come location di eventi, congressi e conferenze, oltre che per matrimoni civili, e realizzare eventi con le associazioni locali.



L’assessore alla cultura Raffaele Bertola: “Siamo soddisfatti che l’interesse degli operatori del settore sia scaturito in un progetto di gestione ambizioso e serio come quello di Insite Tours che non potrà che portare un beneficio per Lagnasco e per la proposta turistica complessiva delle Terre del Monviso”.



La gestione dei Castelli comprenderà inoltre quella del sito internet, da poco oggetto di restyling per volontà dell’amministrazione comunale, delle pagine social e di tutti quegli strumenti di ormai fondamentale supporto per la divulgazione e la comunicazione.



“Lo sviluppo turistico di un luogo non può riguardare solo i suoi beni simbolo simbolo – commenta Raffaella Giordano titolare di Insite Tours – ma deve essere trasversale, perché nessuna forma di turismo può reggere senza il supporto della comunità che lo ospita. La gestione dei Castelli è per noi un grande privilegio, l’opportunità che stavamo attendendo per rafforzare l’offerta turistica di un territorio nelle cui enormi potenzialità abbiamo sempre creduto”.



Sabato 2 settembre, nell’ambito della giornata del D’Acord Fest dedicata alla riapertura al pubblico dei Castelli, sono in programma visite straordinarie ad orario continuato dalle 10 alle 18. Da domenica 3 settembre e fino al 5 novembre, prenderà il via l’orario di apertura normale: la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, e tutti i giovedì, venerdì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.



Le visite guidate, in partenza ogni ora, avranno un costo di 7 euro (4 euro il biglietto ridotto, previsto per gruppi di almeno 15 persone con guida e su prenotazione), over 65 e under 18 (gratuiti i bambini fino a 6 anni, oltre ai possessori dell’Abbonamento Musei).



Informazioni aggiornate sui siti: castellidilagnasco.it insitetours.eu/castelli-di-lagnasco, alla mail: info@castellidilagnasco.it o al numero: 0175-46710.