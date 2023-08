Calcio, definiti i quadri tecnici dell'Asd Garessio

L’Asd Garessio ha definito i quadri tecnici per quello che riguarda la Stagione Sportiva 2023-2024.

Nell’accordo di collaborazione che coinvolge le tre Società storiche della vallata Ama Brenta Ceva, Asd Bagnasco ed Asd Garessio fanno parte i giovanissimi 2009 che saranno seguiti da Mister Nino Lamantia ed inizieranno l’attività il 21 agosto con una mini preparazione allo stadio Barberis.

Ad inizio settembre ai nastri di partenza gli esordienti leva 2012, affidati al tecnico Uefa Christian Penone l’anno scorso responsabile dei giovanissimi fascia a Bagnasco.

Nuovo incarico anche per mister Loris Mao a cui sono stati affidati i pulcini 2013.

Responsabile dell’attività del settore giovanile, ma anche educatore del gruppo primi calci 2015-2016 mister Roberto Misurata, anche lui tecnico Uefa ed uno dei promotori del progetto congiunto di vallata.

Un piacevole ritorno quello di mister Gabriele Michelis, tecnico Uefa con molteplici esperienze in diverse realtà del cuneese (Cuneo, Fossano, Busca ). A lui affidato il gruppo dei piccoli amici per una crescita qualitativa ed umana dei giovani tesserati.

Per chiudere l’Asd Garessio ha stipulato un accordo di collaborazione dell’asd Sport-time che va ad integrare quello già da qualche stagione in essere per l’organizzazione degli eventi. Organizzazione della logistica, corsi di perfezionamento per atleti e tecnici, serate dedicate alla crescita sportiva e sociale, inserimento nuovo personale in società, analisi e miglioramento dell’attività proposta. Questi alcuni punti su cui si faranno le valutazioni egli interventi necessari.

Per i vari gruppi sono aperte le iscrizioni, si invitano i ragazzi a fare riferimento alla segreteria dell’asd Garessio.